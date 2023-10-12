港台代表團到深圳騰訊取經　擬播放十五屆全運會應用最新技術製作

副廣播處長施金奬與香港電台代表團周三（11日）到深圳騰訊全球總部，考察人工智能及雲技術等技術應用於傳播媒體的最新發展。施金奬表示，港台一直探索技術提升及於廣播上的更廣泛應用，港台正積極於節目製作中加強應用最新技術，為第十五屆全運會的籌備工作作準備。



代表團上午先到深圳坪山參觀業內首個虛擬製作工作室，與騰訊人員會面。騰訊向代表團展示多項先進製作技術，包括延展實境(XR)製作及LED大屏幕應用、遊戲及內容製作、以及以人工智能技術研發的虛擬主播技術。

施金奬與代表團下午考察騰訊濱海體驗中心，並到騰訊全球總部，了解騰訊視頻、騰訊雲視頻中心台、以及騰訊雲媒體平台的最新人工智能技術應用。

施金奬表示，港台致力利用新科技，包括人工智能和媒體雲端技術，以提升港台的節目製作流程、質素及成本效益。他指自6月首先推出人工智能虛擬天氣主播Aida後，港台一直探索技術提升及於廣播上的更廣泛應用，是次考察讓港台團隊加深了解互聯網企業及媒體技術的最新發展方向；港台正積極於節目製作中加強應用最新技術，帶給觀眾嶄新的體驗，增加視覺享受，以及為第十五屆全運會的籌備工作作準備。