寨卡｜再多一人泰國蘭達島被蚊叮後確診　19歲男為早前個案同行者

衞生防護中心周五（12日）公布一名16歲男子泰國蘭達島（Ko Lanta Island）返港確診寨卡病毒及登革熱病毒後，防護中心今日（13日）公布其同行的19歲男子同樣對寨卡病毒呈陽性反應，他4月3日開始發燒，翌日出疹，3月28日至4月3日逗留在泰國蘭達島，並於4月6日返港，病人表示曾於蘭達島多次被蚊叮咬，現時情況穩定。



圖中的埃及伊蚊能將登革熱、寨卡病毒等致命疾病傳給人類。（路透社）

防護中心指，個案涉及一名過往健康良好的19歲男病人，他自4月3日起發燒，翌日出疹，4月8日到聯合醫院急症室求診，同日入院接受治療後，翌日出院。

由於該名19歲男病人為昨日公布的輸入個案的同行人士，同樣於3月28日至4月3日逗留在泰國蘭達島，並於4月6日返港，也表示曾於蘭達島多次被蚊叮咬。中心安排他昨日再次入住該院接受治療，病人的血液樣本經化驗後，證實對寨卡病毒呈陽性反應，其情況一直穩定，家居接觸者至今沒有出現病徵。

中心表示，接觸者追蹤工作及跟進調查仍然繼續，並已將個案通報泰國衞生當局。就寨卡病毒傳播的情況，根據世衞資料，西太平洋和東南亞有多個國家／地區（包括泰國）曾出現或正出現寨卡病毒傳播。衞生署已通知食物環境衞生署進行病媒監測和滅蚊。

泰國為港人的熱門旅遊目的地。（路透社）

中心發言人稱，寨卡病毒感染屬於蚊傳疾病，為減低感染蚊傳疾病的風險，除一般措施外，市民如從受影響地區回港，應在至少21日內繼續使用昆蟲驅避劑，若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。

中心續指，寨卡病毒主要透過受到感染的伊蚊叮咬而傳染給人類，本港現時沒有發現主要傳播寨卡病毒的埃及伊蚊。大部分寨卡病毒感染並沒有病徵，如有病徵，病人通常出現皮疹、發燒、結膜炎、肌肉和關節疼痛、疲累和頭痛；懷孕期間感染寨卡病毒是造成初生嬰兒出現小頭症和其他先天性缺陷的原因之一，同時也可引起併發症，如胎兒流產、死產和早產。