國家安全教育日｜黃大仙區舉辦全民新興運動會激發青年力量

鄰近4月15日「國家安全教育日」，今日（13日）黃大仙區步操推廣委員會舉辦「黃大仙區全民國家安全教育日新興運動會」，旨在培養青年對國家安全的認識，促進全民國家安全意識的提高。

此次活動由黃大仙步操推廣委員會、黃大仙民政事務處和東九龍青年社合辦，黃大仙警區、黃大仙學校聯絡委員會、黃大仙區中學校長會、黃大仙區小學校長會協辦，民政事務總署和黃大仙民政事務贊助，活動近400名區內中小學生參與，取得了圓滿成功。



活動當天上午，參與者盡情體驗了各種新興運動，包括「躲避盤」、「Nerf Hunt」和「圓網球」等。這些活動不僅增強了參與者的運動能力，更通過遊戲形式傳達了國家安全的重要性，激發了他們對國家事務的積極參與。

下午，舉行了「國家安全講座暨國安盃」比賽，黃大仙警區代表分享了關於「國家安全」的重要訊息，這對大家了解國家安全的重要性，樹立起強烈的國家責任感起到重要作用。

另外，下午還舉辦了國安盃比賽，18隊來自不同學校和青年團體的參賽者帶著熱情和拼勁而戰。小學組參與了地壺球比賽，中學組和制服團體組則參加了健球比賽。比賽過程中，參賽者展現了團隊合作、策劃等技巧，加強了他們對國家安全的認識。

活動主禮嘉賓包括黃大仙民政事務專員胡鉅華先生JP、香港警務處黃大仙區指揮官楊鎮波總警司、黃大仙區步操推廣委員會主席黃錦財先生MH等。黃大仙區步操推廣委員會衷心感謝所有參與者的支持與參與。此次活動的成功舉辦，為推動國家安全教育在黃大仙區的普及奠定了堅實的基礎。

未來，黃大仙區步操推廣委員會將繼續舉辦更多類似的活動，致力於培養青年的國家意識和國家責任感，為建設更美好的社會做出貢獻。