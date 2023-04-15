魚菜共生｜不一樣的秘密花園　疫下長者樂土　農場主人盼衝出大澳

大澳吉慶後街藏著一個「秘密花園」，瘟疫下，它悄悄嬗變，唯一不變的是風雨不改前來餵魚的婆婆，她們依然是主角。



這個運作了8年的魚菜共生農場，主人孫樹坤曾在新聞界當了逾廿載攝影記者，一言一語，深蘊著對社會安老服務理念，在他而言，這裡豈止是農場：「呢種魚菜共生農場，不知不覺成為咗佢哋嘅接合點，佢哋好容易同婆婆產生個連結，個社區就產生咗一種參與感，所謂鄰舍關係，其實就係互相照應咋嘛。」



寒來暑往，總有些事情擱下，如不可取替的人與事、笑逐顏開的風景。這個地方，仍舊是一眾婆婆的樂土。未來，孫樹坤的信念會延伸於大澳之外的地方，下一站是西貢井欄樹，更甚，是我們可觸及的各個社區。



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種植槽為配合長者身高 毋須再蹲下工作

採訪當天，人稱「阿樹」的孫樹坤單手捧著膠板及一棵紫蘇葉，步履矯健地走向站在農場前迎接。六旬阿樹滿頭白髮，但說話中氣十足，談及農場變遷，侃侃而談：「以前嗰個環境，係我哋入到嚟隔硬改裝，啲婆婆行起上嚟好唔方便，𠵱家每一個種植槽，啲婆婆好易行埋去做嘢。種植槽本身嘅高度係婆婆夠高，所以好容易做到嘢，唔使踎低……」

魚類排泄物為植物床提供養份 招募長者義工助運作享收成

魚菜共生（Aquaponics）利用魚排泄物含有的阿摩尼亞（NH3），透過水泵為植物床提供養份；蔬菜的根部則負責淨化水源，重新供應予魚使用。阿樹於8年前在大澳設置魚菜共生農場，並於該區招募長者義工協助運作，義工可自行分享農場所有收成。

以往農場的魚缸放置於高位，婆婆需要攀上爬下方能餵魚。農場最近重新設置系統，升高種植槽之外，魚缸亦由原本兩個1,000公升容量的魚缸，轉為一個1,600公升容量的魚缸，並放在地上，方便婆婆餵魚。阿樹說：「呢個係我初初學魚菜共生嘅時候留意到嘅。咦！呢種種植方法，好大年紀都做到喎，因為唔使踎低唔使彎」。

阿樹設置魚菜共生系統是為了幫助長者，婆婆前來幫忙運作農場，可自行分享農場所有收成。（歐嘉樂攝）

去年一度因收地搬至山上 後輾轉重歸現址

重置契機，源於去年地主曾想收回農場土地，作為其外母養老之地。整個魚菜共生系統一度需搬至基督教正生書院球場附近：「但上咗去冇耐，婆婆就同我講，『阿樹，好遠呀，好攰呀，行唔到咁遠㗎我哋』，我哋都知道，原來對婆婆嚟講，呢個距離，佢哋覺得好大負擔。」

搬至山上後，只有一名婆婆願意繼續擔任義工，他有感設置魚菜共生系統，必需接近長者的居住地方。四季更迭，地主的外母未有回大澳養老，阿樹又把魚菜共生系統重新搬回吉慶後街，義工又回來了。

擬安裝蚊網及鋪地磚 讓行動不便婆婆易於走動

我呢啲老人家2015年到𠵱家仲係到，初初幫我搵呢啲老人家嚟嘅社工都話，『嗱，人就幫你搵咗啦，留幾耐我就唔敢保證喎』。留到𠵱家，個社工都走埋，老人家都仲未走。 孫樹坤

8年過去，農場的固定義工由8名減至5名。阿樹說道，義工的年紀年事已高，行動不便，甚而已過鮐背之年，行走亦有困難，需要坐著電動輪椅進入農場工作。阿樹打算以後為這個小型農場安裝蚊網及鋪上地磚，讓日後前來種植的婆婆可易於走動。

阿樹運作了魚菜共生農場8年，農場的固定義工由8名減至5名，有婆婆需要坐著電動輪椅進入農場工作。阿樹打算以後為這個小型農場安裝蚊網及鋪上地磚，讓日後前來種植的婆婆可易於走動。（歐嘉樂攝）

疫情三年為保長者健康拒陌生人入場致零收入

他透露，農場由零開始設置，至少花費50萬元，過去會有青年中心派義工來農場協助打掃及割野草，阿樹亦舉辦導賞團，帶領遊客參觀農場，所收取的費用用以贊助農場的水電、租金等開支。疫情三年，為了保護長者的健康，阿樹未有讓陌生人進入農場，隨之令農場零收入。

農場或會重設導賞團 長者當導賞員

遊客逐漸增加，不久的將來，農場或會重設導賞團，不過導賞員不再只是阿樹，而是有份參與的婆婆：「如果個個星期都有幾團係搵婆婆，我唸人地開心，婆婆又開心。我唸慢慢發展，今次重新發展，可能我都會再做一次，就係搵婆婆做導賞員，由婆婆去介紹個系統。」

目前有非牟利機構正與阿樹接洽，表明有意發展大澳的婦女服務，看中魚菜共生農場作為切入點。日後農場或主要交由非牟利機構營運，阿樹則擔任技術支援的角色，甚至訓練義工進行硬件維修。

西貢井欄樹或成為下個「試驗田」 規模是現在的5倍

現在的農場只有約2,000呎，阿樹之前曾向大澳地政處租借其他地方擴展農場不果。他表示，亦有想過在大澳以外的地方設置魚菜共生農場，井欄樹為下一個「試驗田」，該區有很多長者居住，希望農場的規模是現在的5倍。

阿樹之前曾向大澳地政處租借其他地方擴展農場不果，目前考慮於井欄樹設置魚菜共生農場，希望農場的規模是現在的5倍。（歐嘉樂攝）

籌備為新建安老院安裝魚菜共生系統 空間不足成最大挑戰

一年之前，他已開始籌備為太子道一間新興建的安老院舍安裝魚菜共生系統，遇到最大的問題是空間不足，倘擺放太多種植糟，會令長者難以行走。阿樹唯有重新設計，減少種植糟的闊度及數目，「其實如果舊嗰啲老人院好舊式，冇乜空間，係有問題嘅。但係如果啲新啲嘅老人院有足夠嘅空間，其實擠係到都唔係咁掗埞，佢哋嘅院友就會有啲新嘅興趣喺度，我覺得係好事。」

他認為，身處城市、窩居樓房的人更加需要魚菜共生農場，希望未來可以於長者家中安裝小型的魚菜共生系統，呎寸只有約一個書架大小。自己亦正試驗以觀賞魚（如劍魚、日本孔雀）種菜，取代一般魚菜共生使用的寶石魚或大澳的羅非魚及金山鍘魚。

「其實冇乜人去留意老人家嘅需要，例如我哋而家嘅退休服務，基本上都係諗住安老院㗎啫，但有冇積極啲嘅呢？」阿樹認為，政府手握很多土地，大多已閒置，並無特別用途，「但係你諗吓屋村有幾多老人家，但如果你將閒置地方轉為農場，其實老人家就會咁樣嚟。」

對他而言，魚菜共生農場可以是其中一種營造鄰舍關係的手段，令人與人之間形成連結，產生社區參與感，互相照應。

佢會成為一個聚腳點，或者叫做社會接合點、社區接合點……發現社區上面好多人想幫手，但係冇渠道、冇途徑，但係呢種魚菜共生農場，不知不覺成為咗佢哋嘅接合點。 孫樹坤

在他眼中，現在的社區缺少了這種自然關係。他以老人中心為例，一般人不會特意去老人中心幫忙。但魚菜共生農場的有趣之處，在於可以共同收獲，帶來不一樣的互動，「你唸下，如果你起個老人中心，其實要嘅錢都唔少，但係個效果有冇咁好呢？我相信，真係完全冇得比較。」

魚菜共生（Aquaponics）利用魚排泄物含有的阿摩尼亞（NH3），透過水泵為植物床提供養份；蔬菜的根部則負責淨化水源，重新供應予魚使用。（歐嘉樂攝）

阿樹接著說，魚菜共生「比有機更有機」，因為有機耕種仍需使用有機農藥，強調魚菜共生是「零排放（Zero Discharge）」 ，對環境友善；魚糞不斷供應，故從來不需要停耕，產能比有機耕種更好。當然，要有穩定的魚糞，餵魚成了婆婆的主要工作。但此事亦非簡單，皆因魚總是躲藏在魚缸內，不會乖乖現身，需要養殖一段時間，才會對餵飼的人產生好感。

阿樹說，這個農場的好處，是令長者更願意行出門口，更為活力，有社交之餘，亦有生活寄託，最重要的是，養大一條魚為她們帶來的成就感，「呢個都係一件好難得嘅事，睇到自己條件養大，自己親手種大，種咗一棵菜俾自己食。」

好多老人家過咗70歲行動開始有少少不便，佢好多理由唔出街，直程留喺屋企唔出街，因為佢哋覺得太危險喇。但係因為佢哋要嚟餵魚，有陣時落雨叫佢哋，喂今日落雨唔好出嚟啦，佢哋都唔得㗎，擔把遮都要過嚟餵魚，硬係要見吓啲魚先開心。 孫樹坤

一手一腳創造的地方，能夠成為長者的樂土，阿樹亦有得著。最後問及他難忘的事，他憶述首次與義工收成，提出劏魚燒烤，卻遭到一口拒絕：「啲婆婆話『我哋唔劏魚㗎，我哋自己養大我哋唔捨得劏呀！』」。結果阿樹親自下廚，一晚劏了約10條魚，「仲學識點樣去起魚柳比佢哋食，用咗啲香草檸檬，就咁燒咗佢。啲婆婆食完就問，『喂！阿樹，我哋幾時再食魚呀？』」