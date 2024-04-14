長洲搶包山｜攀樹運動員首參賽取選拔賽第一：已經當自己贏咗

一年一度的長洲太平清醮搶包山決賽，將在5月15日彿誕晚上於洲北帝廟遊樂場足球場舉行。康文署今日（14日）下午舉行搶包山選拔賽，男子組終由馬學銘以42秒43總成績第一晉身決賽，女子組則由2019年包山后龔子珊以54秒73取總成績第一。



本是攀樹運動員的35歲馬學銘表示，本來口想湊熱鬧參加比賽，他指往年包山王郭嘉明複賽時在他右邊線路，壓力很大，惟終取第一，他說：「我而家已經當自己贏咗，可以掂包山嘅包。」



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長洲太平清醮搶包山決賽，將在5月15日彿誕晚上於洲北帝廟遊樂場足球場舉行。於今日選拔賽中，以最短時間完成初賽的24名參賽者及後參與複賽，成績最佳的12名男女選手，包括最少3名女參賽者，晉身5月15日彿誕晚上的搶包山決賽，以角逐「包山王」、「包山后」及「代代平安獎」。

複賽中，男子組終由馬學銘以42秒43總成績第一晉身決賽，女子組則由龔子珊以54秒73取總成績第九、女子組第一。

攀樹運動員汲取過往經驗：唔好畀壓力自己

本是攀樹運動員的35歲馬學銘表示，今次是第一次參與搶包山，只是「諗住湊熱鬧」，感受包山的氣氛，「睇電視睇咗好多年好想報名，但次次都唔記得」，今次就在朋友的支持下把心一橫決定參與。

「我而家已經當自己贏咗，可以掂包山嘅包。」對於自己可取得複賽第一感意外，馬學銘指現場有不少高手、參與多次的選手，「郭嘉明仲要喺我右邊線路，好大壓力！」

他又指，其實只是「抱住一個玩嘅心態」，參加比賽前有問包山后黃嘉欣的意見，自己都有攀樹參與比賽，過往比賽都可助其在搶包山發揮。心態上，他就表示「唔好咁緊張、放鬆、感受成個賽事」，對於決賽是否有信心取第一，「唔好咁講，唔好畀壓力自己，盡力做到最好」，會先專注自己4月中的攀樹比賽。

2019年包山后成功出線：以平常心參賽

2019年包山后龔子珊就表示，今年有首次參與比賽的參加者皆有攀石底，其攀爬能力比自己更強，「有冇把握就好難講，睇下臨場發揮」，「佢哋又後生過我、爬石又叻過我」，故會有些少壓力，她會繼續訓練體能。

龔子珊又指，對比去年成績，今年成績較慢了10秒，策略就是「穩定」，可以入到決賽就滿足，名次不重要。去年包山后黃嘉欣今年因懷孕而未有出賽，她表示「唔多唔少」都會更有信心，會以平常心參賽。

九屆包王取總成績第三 稱滿意成績

曾在9屆取得「包山王」、去年為決賽選手的郭嘉明則以44秒03取得總成績第三名，他表示滿意成績，涉取去年經驗，今年目標是可3分鐘落地不被DQ（取消資格），是否冠軍都是其次。

被問到會否很大壓力，他就表示大家成績不相伯仲，複賽名次非最重要。餘下的一個月時間會訓練手力、背力，「希望爬到上去包山頂攞多啲包」。他說有六成把握可取，另外四成就要根據天時地利，並指策略與往年一樣，「比其他對手盡快上到包山頂」，又會預更多時間、打一分鐘鑼時就開始落地。