國家安全教育日｜海關學院展示維護國安工作 派國安平安包及奶茶
撰文：韋景全
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全民國家安全教育日將於明日（15日）舉行，香港海關今日（14日）在香港海關學院舉行開放，透過一系列互動活動向社會大眾推廣全民國家安全教育，令市民可以從多角度了解香港海關維護國家安全工作。
海關表示，開放日特設國家安全教育展覽，加強市民大眾對國家安全同海關維護國家安全工作的認識。入場人士除可以欣賞海關樂隊、儀仗隊、龍獅隊、搜查犬隊以及不同地區學校及青年組織表演，還可以觀看國家安全盃三人籃球比賽。
政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強及保安局副局長卓孝業亦有分別到場參觀，海關關長何珮珊陪伴嘉賓參觀。
海關人員向入場參與活動人士贈送寓意維護國家安全嘅「國安家安平安包」及「國安奶茶」；場內亦設有攤位遊戲，以互動方式介紹海關肩負「把關」重任。
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