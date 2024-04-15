120名港澳青年到福建研習　認識經濟、科技、文化、生態文明建設

由福建省青年聯合會、香港菁英會、香港福建社團聯會青委會及澳門福建青年聯會聯合主辦的「港澳青年看祖國福建行」，120人由本月11日到福建進行四日研習，昨日（14日）最後一日行程，港澳青年參觀「3820」戰略工程實施30周年成就展，通過展板、模型和互動體驗，了解該項目如何推動福建省在經濟、科技、文化、生態文明建設等多個方面的發展。



團員分兩路參觀廈門或寧德

該項目為「百萬青年看祖國」活動，旨在邀請港澳青少年到內地福州、廈門及寧德交流研習，讓他們全方位了解祖國的最新發展，透過親身體驗增加他們對祖國的認識及身份認同。活動圍繞「九個一」的核心要素開展青少年內地交流，包括升旗儀式、國情講座、教育基地、國家工程、文博機構、當地朋友、文體互動、鄉土親情、總結分享。

團員共分兩路，廈門組參觀陳嘉庚紀念館、廈門經濟特區紀念館、廈航新總部大樓以及美圖大廈等地，感受經濟特區的發展和科技創新。寧德組參觀了一系列展現國家發展成就的重要地標，包括鄉村振興主題館、擺脫貧困主題展覽、上汽乘用車寧德基地，最後一站參觀鋰離子電池製造商寧德時代，讓青年們對新能源產業有了全新的理解。

菁英會主席林智彬：提升青年國情認識和身份認同

昨日為行程最後一日，港澳青年參觀「3820」戰略工程實施30周年成就展。該會指這次展覽是對福建省經濟社會發展成就的一次全面展示，讓青年們深刻感受到了國家發展戰略的實踐成果。

香港菁英會主席林智彬表示，這次參觀活動對於提升青年的國情認識和身份認同具有重要意義，將這些寶貴的經驗和知識帶回香港，激發更多青年投身國家的建設事業。

福建省委副書記羅東川：支持港澳青年在閩發展

福建省委副書記羅東川表示，通過參訪，大家可以近距離、多角度、全方位地感受福建經濟社會發展所取得的成就。他提到，港澳為福建發展提供了大量的資金、先進技術和市場化的管理經驗。他希望大家做閩港、閩澳交流的有力推動者，「福建將一如既往支持港澳青年的發展，為港澳青年在福建發展營造更好的環境，提供更好的服務。」

共青團中央書記處常務書記、全國青聯主席徐曉表示，希望各參加把讀萬卷書與行萬里路結合起來，多到內地走一走，看一看，與內地的青年多接觸交流，積極主動融入國家發展大局。