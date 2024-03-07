《香港01》教師國民教育講座　菁英會副主席梁思韻談做好國安教育

優質教育基金「我的行動承諾」加強版計劃涵蓋媒體及資訊素養範疇，《香港01》早前為元朗商會中學舉辦「傾國傾情」講座系列的到校講座，並邀得菁英會副主席梁思韻老師為講者嘉賓，與該校教師分享做好國家安全教育的方法及講解港區國安法的內容。



《香港01》早前為元朗商會中學舉辦「傾國傾情」講座系列的到校講座，並邀得菁英會副主席梁思韻老師為講者嘉賓。（陳葦慈攝）

梁思韻是生歷奇教育創辦人以及兒童地方志的作者，並同時擔任多項公職，包括教育局課程發展議會價值觀教育常務委員會委員。

梁思韻由國家及國家安全的含意切入，提到國家安全是全民責任，然後指出國家安全可以分成多個領域，傳統領域只有政治安全、軍事安全及國土安全，後來發展至經濟、金融、科技、文化、社會等，最近的新領域安全就包括太空、深海、極地、人工智能等。討論到國安教育意義時，她就引用教育局公布的國安教育課程框架，指出其目的是讓學生於小學至中學階段循序漸進學習相關知識。

講座其後進入講解港區國安法內容的部份，梁思韻首先指出其立法背景及法例內容，表示該法有助保障市民權益及社會安寧，亦是對特區政府的信任。她又說到社會穩定有助青年就業、創業、學業、置業。

講座完結後，講者嘉賓梁思韻老師與元朗商會中學的老師們合照留念。（陳葦慈攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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