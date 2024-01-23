《香港01》教師國民教育講座　菁英會副主席黃麗芳談國安教育意義

【教育出版社與《香港01》攜手合作獨家推出的「教育 +01」計劃方案，是針對優質教育基金（QEF）「我的行動承諾」加強版撥款計劃而設計，為全港小學提供一系列專業實用的教材及教育活動，全面支援學校有效地推行國民教育、國家安全教育和媒體及資訊素養教育。】



國家安全於近年成為各界均關注的議題，當中包括對不同方面安全的認識。《香港01》早前為道教青松小學舉辦教師「傾國傾情」講座系列，邀得菁英會副主席黃麗芳與教師分享何謂國家安全，以至國安教育的意義。



菁英會副主席黃麗芳。（羅國輝攝）

黃麗芳除了是菁英會副主席，也是大灣區5G產業聯盟副主席、互聯網專業協會副會長、港區婦聯代表聯誼會副秘書長、廣東省婦聯執委，以及哈爾濱市政協。

黃麗芳由國家及國家安全的含意切入，指出其宗旨為人⺠安全、根本為政治安全、 基礎為經濟安全、保障為軍事科技文化社會安全。她及後講解各個國或安全重點領域的內容，例如種食安全就提到雜交水稻之父袁隆平教授的研究故事，成功解決了中國人⺠的糧食問題；網絡安全方面包括採取必要的措施防範網絡攻擊、干擾及非 法使用等，從不同層次及方面保護國家。

香港01》早前為道教青松小學舉辦教師「傾國傾情」講座系列。（羅國輝攝）

講座及後討論國安教育意義，黃麗芳引用教育局公布的國安教育課程框架，指出其目的是讓學生循序漸進學習相關知識，由小學階段認識國家象徵及歷史，到中學生研習與國家安全相關的當代議題。她又提到，多個科目均可加入與國家安全相關的內容，例如以普通話科加強學生的文化認同感，不同科目亦可舉辦內地考察團以認識國家發展。

香港01》早前為道教青松小學舉辦教師「傾國傾情」講座系列。（羅國輝攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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