消委會｜暗瘡貼含水楊酸、茶樹油　可致皮膚過敏　積雪草保濕紓緩

消委會今日（15日）公布，調查了18款暗瘡貼，分為沒有添加活性成分的普通暗瘡貼、含活性成分的暗瘡貼以及微針型暗瘡貼。其中，含活性成分的暗瘡貼以及微針型暗瘡貼多數添加了水楊酸、茶樹油以等成分，而以上成分有可能引致召皮膚過敏。



市面近年來出現了多款暗瘡貼聲稱可加快暗瘡癒合或保護暗瘡免受外界刺激，市面上的暗瘡貼主要分為三種，包括沒有添加活性成分的普通暗瘡貼、含活性成分的暗瘡貼以及微針型暗瘡貼。

消委會調查了18款暗瘡貼發現，Cettua Clean & Simple Spot Clena Patch、CURESYS 魚腥草茶樹纖薄暗瘡貼、Pixi Clarity Blemish Sticker 、Innisfree 抗痘精華護理貼標示指含水楊酸成分。

水楊酸的護膚品來治療黑頭和白頭效果最為理想

消委會指，部份人士可能對水楊酸或亞士匹靈（aspirin）有過敏反應，相關人士宜避免選用含水楊酸的暗瘡護理產品。美國皮膚科醫學會指，使用含有水楊酸的護膚品來治療非炎性的暗瘡（如黑頭和白頭）效果最為理想。而美國FDA資料顯示，水楊酸的使用濃度介乎0.5%至2%，可供用於非處方暗瘡藥物中。

不建議12歲以下兒童使用含茶樹油暗瘡貼

3M Nexcare 茶樹油荳痘隱形貼、Cettua Clean & Simple Spot Clena Patch、CURESYS 魚腥草茶樹纖薄暗瘡貼、Ela BAND Hydro Dot Tea Tree則含有茶樹油，按歐盟草藥專論指，茶樹油是一種治療暗瘡的傳統草藥，用於治療輕度的暗瘡，但不建議供12歲以下兒童使用。

歐盟消費者安全科學委員會指出，茶樹油是一種皮膚致敏劑，接觸空氣後容易被氧化，產生的氧化物亦具潛在致敏機會。整體而言，茶樹油治療暗瘡的有效性和安全性數據仍然不足夠。

積雪草有效紓緩暗瘡炎症

7個樣本中則含有積雪草成分，為是次調查中最常見的成分。樣本普遍説明添加了羥基積雪草苷（madecassoside），亦有部分標示添加積雪草苷（asiaticoside）、積雪草酸（asiatic acid）和羥基積雪草酸（madecassicacid），4者皆是積雪草中較具功效的主要成分。美國化妝品成分審查專家小組指出，積雪草在化妝品中可作為皮膚調理劑。其中有研究指羥基積雪草苷對皮膚有保濕和紓緩暗瘡炎症等作用。