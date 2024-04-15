消委會啤酒｜哈尔滨驗出霉菌毒素可致噁心發燒　嘉士伯最多生物胺

不少人都喜歡在聚會時喜歡喝啤酒，消委會就市面上30款預先包裝罐裝或支裝啤酒樣本測試其營養價值、安全和品質。消委會發現，「哈尔滨」啤酒驗出霉菌毒素，有可能令人在攝入後30分鐘內出現噁心等，甚至發燒等徵狀，與其他胃腸道疾病的徵狀相若。另外，該款啤酒亦被發現，樣本酒精濃度與標示差異最多，而評分亦是最差，只有2.5星。



消委會又發現，全部啤酒均驗出副產品生物胺，攝取過量有機會頭痛、嘔吐，當中以Coopers Brewery和Carlsberg（嘉士伯）檢出最多，分別為5種及7種，兩者檢出的腐胺和胍丁胺同屬樣本中最高。



▼消委會測試30款啤酒 評級由高至低▼



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消委會今日（15日）發布最新一期《 選擇》月刊，分別從超級市場、百貨公司及零售店，購買了 30 款預先包裝罐裝或支裝啤酒樣本，每罐或每支售價由$4.5 至$50，容量由 330 毫升至 500 毫升。樣本標示的酒精含量由 3%至 8.0%。是次測試主要檢測樣本的營養價值、安全和品質。

攝入霉菌毒素 或致半小時內出現嘔吐

消委會指出，啤酒的原材料大麥有機會因貯存不當而受霉菌污染，樣本中的「哈尔滨」啤酒驗出霉菌毒素「脫氧雪腐鐮刀菌烯醇」（DON），檢出量為每公斤26微克。雖然如以體重60公斤的成年人計算，即使一日內飲用 4 罐仍屬安全水平之內，惟攝入DON後30分鐘，有可能出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，甚至發燒等徵狀，與其他胃腸道疾病的徵狀相若。國際癌症研究機構（IARC）更將此DON列為第3組物質，即未知會否令人類患癌。

攝過量生物胺會頭痛、呼吸紊亂、腦出血

此外，消委會又發現，全部啤酒均驗出生物胺，是酒精發酵過程中的副產物，當中以Coopers Brewery和Carlsberg檢出的生物胺最多，分別為5種及7種，兩者檢出的腐胺和胍丁胺同屬樣本中最高。攝入過量生物胺有機會引起健康問題，包括頭痛、頭暈、嘔吐、呼吸紊亂等，嚴重更有機會引致腦出血。

香港制造蒸釀啤酒「少爺啤」。（資料圖片／梁鵬威攝）

兩成樣本酒精濃度與標示差異大

除此之外，消委會亦發現兩成樣本酒精濃度與標示差異頗大，當中 4 款樣本檢出的酒精濃度較其標示的高 0.5%或以上，而另有 2 款的檢出量則較其標示低超過 0.5%。六款啤酒中以「哈尔滨」差距最大，該樣本標示含「多過或等於3.7%酒精」，而測試發現樣本的酒精濃度實際達到4.67%，如以標示最低值計算，差異達到0.97%。

消委會提醒，啤酒酒精濃度愈高，則會愈高卡能量，今次測試中每100毫升啤酒的能量最高的2款樣本同時屬酒精濃度最高為青島和少爺，其能量值分別為每100毫升含66千卡和57千卡，而其標示的酒精含量則為7.5%和8.0%。消委會指，以一罐 330 毫升、酒精含量為 5%的啤酒計算，約有 13 克酒精，所含熱量與一碗白飯相若。假設連續 3 個月每天飲 2 罐，單從酒精已攝取大概 16,500 千卡的能量，可轉化成大約 5 磅脂肪組織。

「哈尔滨」的廠商表示，公司從未將是次檢測的產品進口到香港以及銷售，該產品一直以來只在內地生產及銷售， 並不旨於在其他地區銷售，而該產品的整個生產及銷售過程均符合內地相關法律法規。而就產品的酒精含量，該公司表示測試 結果符合內地標準GB/T 4927-2008 中的 要求。