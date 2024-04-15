消委會｜超市貨品價格按年升1.9%　金莎加近4成　三角朱古力加33%

即使疫情結束，有不少市民仍習慣到超市購買餸菜，消委會調查了本港3間大型連鎖超市，包括AEON、百佳和惠康，超過300項超市貨品，比較他們在2022年及2023年的價格差異。調查發現，2023年300項貨品的總平均售價按年上升1.9%，其中朱古力及糖果、餅乾及雞蛋類貨品，平均錄得雙位數字升幅，金莎朱古力加近4成，由63.9元加至88.4元；瑞士三角朱古力加32.7%，由9.8元增至13元。



朱古力及糖果類格價升幅最高 升23.7%

消委會今日（15日）公布年度超市價格調查，委會調查了本港3間大型連鎖超市，包括「AEON」、「百佳」和「惠康」，超過300項超市貨品，比較他們在2022年及2023年的價格差異。調查發現，2023年300項貨品的總平均售價較2022年上升1.9%，13個大類下的54組貨品，當中約三分之二、即35組貨品售價，平均加0.2%至23.7%。

當中以朱古力及糖果、餅乾及雞蛋類貨品，升幅達到雙位數字，分別按年升23.7%、11.7%及10.6%。

朱古力及糖果類別，妣金莎朱古力 (30粒) 裝的價格加幅最多，由63.9元，加至88.4元，按年升幅達38.3%。瑞士三角朱古力由9.8元增至13元，增幅32.7%，

「朱古力/糖果」類別中升幅最大的為金莎朱古力 (30粒) 裝，由2022年的63.9元上升至2023年的88.4元。(網上圖片)

麥維他消化餅加價逾兩成

餅乾類產品中，升幅最大為麥維他消化餅 500克，由15.4元，升至18.9元，升幅達22.7%。其次是太平芝麻梳打餅，由5.3元，升增6.3元，升幅18.9%。

至於雞蛋類產品，升幅最大的為Sunny Queen走地鮮雞蛋 6隻，由35.4元，增至41.3元，升幅達16.7%。

「雞蛋」類別中升幅最大的為Sunny Queen走地鮮雞蛋 6隻，由2022年的35.4元上升至2023年的41.3元，升幅達16.7%。(網上圖片)

比較消委會抽樣的300項產品，加幅最大的為多芬微米豐盈洗髮乳700毫升，由2022年的30.7元，按年升至43.7元，升幅達42.3%。

「百佳」表示，原材料供應短缺是導致部分貨品價格上漲的主要因素，尤其是惡劣天氣及禽流感等因素導致可可豆和雞蛋供應量減少，使這些貨品組別的價格上漲。

「惠康」表示，致力為顧客提供優質及物超所值的貨品，並明白穩定 的貨品價格和存貨供應對消費者的重要性。面對運輸成本與來貨價的上 漲，不斷完善全球採購網絡，由疫情前的26個國家/地區增至54個國家/ 地區，為顧客搜羅優質及物有所值的貨品。

「AEON」表示以一切全為顧客作為經營出發點，努力以物有所值的 價格，為顧客提供更好的商品和服務。