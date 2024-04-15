消委會安老院｜私營基本月費相差逾12倍　人手比例參差1:35

本港人口持續高齡化，政府資助的安老院需求殷切，如長者急需入住安老院，便要考慮私營機構。消委會繼2015年後今日（15日）再就私營安老院服務及收費調查，涉及46間院舍，結果發現其收費十分懸殊，如基本月費差距逾12倍，由6,000元至82,000元不等，而照顧員與院友的比例亦相當參差，有一間院舍在非繁忙時間更需一人照顧35個長者。



消委會繼2015年後今日就私營安老院服務及收費調查，涉及46間院舍，結果發現其收費十分懸殊。（鄭子峰攝）

僅16%院舍回覆接受問卷調查 基本月費最高可達八萬

消委會今年1至2月向297間沒有參加「改善買位計劃」的私營安老院發問卷，以收集基本月費、人手比例等資料，回覆率只有約16%。消委會形容，經多番邀請，部分院舍仍反應冷淡，期望業界能提高資訊透明度。

是次調查的安老院全屬具備「高度照顧」條件的安老院，宿位由19至229個不等。消委會表示，按長者需要照顧程度、房間類型及院舍的地區及環境設備等印度，調查的院舍的基本月費由6,000元至最高82,000元，相差超過12倍。調查中所有院舍的基本月費都包括住宿及提供早午晚三餐，「松心薈」、「松齡樂軒」、「瑞興護老中心」及「迎進生活」還包括提供藥物管理、醫生每週1次巡院服務、到診或醫護照顧等。

消委會今年1至2月向297間私營安老院發問卷，以收集基本月費、人手比例等資料，最終僅收到47間院舍回覆。（資料圖片／蘇煒然攝）

雜費差距頗大 護理費可達9,800元

消委會指出，雜費並不包括在基本月費內，而各院舍的收費同樣有頗大差異。例如首次入住行政費及護理費，有提供資料的30間院舍的收費由500至4,000元不等，普遍收費1,000元或以下。

「松心薈」、「富璟護老院（芬尼街）」、「松齡樂軒」、「富璟護老院（芬粉嶺）」 及「石圍角石荷護老中心」的相關收費較昂貴，達2,500元或以上。另外，有17間院舍另外收取護理費及或餵食費，每月由200元至9,800元不等，當中以「迎進生活」收費最高，由2,450元至9,800元不等。

每片尿片最高收費較2015年升一倍

另一方面，消委員又按各院舍每片紙尿片的收費，由5.4元至20元計算，假設每日尿片用量為8片，一個月月使用240片，每月收費介乎1,300元至4,800元不等，相差甚遠。消委會址，比較其於2015年的調查，當時每片尿片收費約4至10元，其最高收費上升100%。

消委會根據「網上價格一覽通」今年2月數據，各大超市或個人護理用品店售賣的成人紙尿片及紙尿褲每片的平均價格介乎5元至11元，建議消費者如選擇自行在外購買，需貨比三家，再決定購買途徑，長遠而言可省不少金錢。

就院舍人手方面，消委會調查指個院舍照顧員與院友的比例非常參差，由1比2至1比35不等。（資料圖片／《白日之下》電影劇照）

各院舍人手比例參差 一間1人照顧35個長者

另外，就院舍人手方面，消委會調查指，院舍照顧員與院友的比例非常參差，由1比3至1比35不等，以「松心薈」及「松齡樂軒」的比例最高，達1比3；較低比例的「益康護老院（九龍）」及「培康居」只有1比30，而「順恩護老中心（新田圍）」在非繁忙時間更只有1比35，照顧人手比例較緊張。

消委會稱，就安老院服務今年首三個月接獲共５宗投訴，而去年同期則為０宗，由2021年至2023年，每年分別接獲22宗、15宗及11宗。市民就安老院服務的投訴可直接聯絡社署安老院拍照事務處或致電社署人先23432255，社署會就投訴做調查跟進。市民亦可透過「社署長者資訊網」搜尋及比較不同類型安老院服務功能，提供全港800多間安老院在牌照、服務、收費、人手、設備、服務表現等資訊。