消委會啤酒｜十款評五星　Guinness、青島、獅威上榜　惟少飲怡情

不少人聚會都喜歡「啤一啤」，消委會今日（15日）公布啤酒測試結果，當中有10款啤酒評分滿分，有愛爾蘭Guinness 、青島、台灣金牌 、香港啤酒公司、獅威等，當中Guinness的二氧化碳成份比例最多，較有口感、香氣。



不過，消委會就提醒，啤酒酒精濃度愈高，能量則會愈高卡，以一罐 330 毫升、酒精含量為 5%的啤酒計算，假設連續3個月每天飲 2 罐，可轉化成大約5磅脂肪組織，如運動不足或會出現「啤酒肚」！



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消委會就 30 款預先包裝罐裝或支裝啤酒樣本進行測試，每罐或每支售價由$4.5 至$50，容量由 330 毫升至 500 毫升。

香港手工啤跑馬地金艾爾麥啤上榜

消委會將10款啤酒列為五星滿分，分別為台灣啤酒、青島及獅威等，當中最具性價比的為獅威，每罐只需5元，而價錢最貴的為香港啤酒公司的跑馬地金艾爾麥啤，每罐售23元。不過，後者屬手工啤，以麥芽及啤酒花經發酵所造，故價錢相對傳統啤酒較貴。

消委會評分十款五星啤酒

1 Guinness 愛爾蘭 $18

2 雪花 中國 $5.5

3 TSINGTAO 中國 $9.3

4 STELLA ARTOIS 中國 $11.3

5 金牌 台灣 $14.9

6 香港啤酒公司 香港 $23

7 Heineken 中國 $6.3

8 SAPPORO - $10

9 Carbon Brews 香港 $35

10 獅威 - $5



▼消委會測試30款啤酒 評級由高至低▼



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Guinness二氧化碳比例高 富口感更順滑

港人知名牌子藍妹、1664、Asahi、生力等獲評4.5分。至於評分最低的則為哈尔滨 HARBIN 的麦道啤酒，評分只有2.5分。其為唯一一款啤酒驗出霉菌毒素，而其酒精濃度與標示差異大，如以標示最低值計算，差異達到0.97%。

在消委會評分指標中，二氧化碳為其中一個重要指標，因其可令啤酒更清爽宜人，另亦帶來輕盈蓬鬆的口感，使啤酒更順滑。此外，二氧化碳具有抗氧化性質，能延長保質期，而氣泡破裂時會釋放出啤酒的香氣和氣味，能增強芳香和風味。30款啤酒中以列五星的Guinness有最多的二氧化碳，每100亳升有0.64克。

啤酒肚。（資料圖片）

消委會提醒 3 個月每天飲 2 罐致「啤酒肚」

消委會亦提醒，啤酒酒精濃度愈高，能量則會愈高卡，今次測試中每100毫升啤酒的能量最高的2款樣本同時屬酒精濃度最高為青島和少爺，其能量值分別為每100毫升含66千卡和57千卡，而其標示的酒精含量則為7.5%和8.0%。

消委會指，以一罐 330 毫升、酒精含量為 5%的啤酒計算，約有 13 克酒精，所含熱量與一碗白飯相若。假設連續 3 個月每天飲 2 罐，單從酒精已攝取大概 16,500 千卡的能量，可轉化成大約 5 磅脂肪組織。若運動量不足，或會導致「中央肥胖」，亦即「啤酒肚」，有較大機會患上冠心病、中風、高血壓、糖尿病和某些癌症等疾病。