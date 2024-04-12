設計師涉毀器官捐贈系統　稱好奇作測試　行徑愚蠢但未必需負刑責

衛生署去年五月突有大批取消器官捐贈登記的申請，認為數字不尋常，警方經調查後發現一名中年男設計師，曾兩度用他人資料作申請，他否認刑事毀壞有關系統，案件今(12日)在東區法院審訊，設計師自辯時稱，他只是好奇並想測試系統，故輸入朋友的資料及隨機輸入身份證號碼，結果系統沒有接受其申請。其律師陳詞亦指，設計師的行徑愚蠢且不應鼓勵，但未必要因而負上刑責。裁判官把案押後至5月10日裁決。



被告霍英圻（47 歲，設計師），否認兩項刑事損毀罪，指他於 2023 年 5 月 23 日，在香港無合法辯解而摧毀或損壞屬於香港特別行政區䘙生署的財產，即誤用（misuse）一台中央器官捐贈登記名冊系統的電腦，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被破壞。

被告霍英圻否認刑事毀壞衝生署的器官捐贈系統，在東區法院受審。

衛生署3日內收2.8萬宗取消申請

承認案情指，衛生署的器官捐贈系統，並無核實申請是否其本人的操作，個人資料的真偽，須由職員核實。署方在2022 年 12 月至 2023 年 4 月期間，共收到5,785 宗取消器官捐贈登記的申請，當中近 3,000 宗為無效申請。其後於 5 月 22 日至 25 日期間，衞生署再收到約 2.8萬宗取消登記申請，當中逾兩萬宗為無效申請。

被告曾用兩人名字提出申請

被告案發當日凌晨，曾在家用多部手機進入該系統，並兩度作出取消申請。他曾輸入姓名「王立基」，後改為「林立基」，並填寫電話號碼、身份證號碼等資料，最後成功提交相關申請。約一分鐘後，被告以「曾芷晴」的資料作申請，並更改身份證號碼約10次，最後成功提交相關申請。

填上的身份證號碼屬兩名已逝世的人

調查發現，被告提交的兩次申請，均是用上兩名已逝世人士的身份證，他曾輸入的電話號碼，一個是他的朋友曾芷晴，另一電話則屬於一名與被告不相識的人。兩人均沒有作相關登記。被告於同年6月5日被捕，警誡下稱一時好奇而用他資料作申請。裁判官崔美霞根據這些資料裁定被告表證成立。

被告稱好奇想知系統的運作

被告自辯時稱，他看到有大批人提出取消器官捐贈申請的新聞後，不明為何有些申請會無效，他好奇想了解該系統的運作，便隨機輸入姓名、密碼等資料，因他相信系統不會接受隨機的資料。

當他填寫「王立基」的隨機資料後，發現仍能進入下一步，他感奇怪，遂把名字改為「林立基」再試，同樣能成功進入最後一步，之後便發現無法繼續，故認為系統不會接受其申請。

認為系統只會核實身份證號碼的真偽

由於對系統仍有疑惑，被告在約2分鐘後再作嘗試，並輸入朋友曾子晴的姓名、電話號碼及一些隨機資料，因身份證號碼不符未能進入下一步。他曾十度修改號碼，期間更曾離開系統，最終完成申請。被告事後對比兩次申請，認為該系統只會核實身份證號碼的真偽。

控方質疑被告未用個人資料測試

控方盤問時質疑被告聲稱想了解系統，沒有留意登記程序，而是「直奔」取消程序。被告稱因他當時關注取消捐贈的問題。控方又質疑被告並無使用其個人資料作測試，更在未獲朋友同意下取用朋友資料登記。被告同意控方說法，但他無意隱藏身份，並用自己的手機進行測試。

辯方指行徑愚蠢但未必要負上刑責

辯方結案陳詞時指，被告為滿足好奇心和求知慾才犯案，案發時輸入不乎的資料，可見他無意圖擾亂系統。他的行徑雖然愚蠢且不應鼓勵，但未必因而要負上刑責。

案件編號：ESCC2634/2023