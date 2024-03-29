啟德體育園｜鄧竟成 : 制定長遠協作計劃　打造成為香港主場

啟德體育園工程步入最後階段，主要設施預計今年年底落成，明年上半年啟用。九龍城區議員周三（27日）參觀園區了解工程進度，獲體育園管理團隊簡介落成後如何進一步協助政府推動及落實體育盛事化、普及化和精英化的體育政策目標。啟德體育園總監（策略發展） 鄧竟成表示，將制定長遠協作計劃，共同打造體育園成為香港的主場。



鄧竟成表示，啟德體育園一直與不同政府部門及各持份者保持緊密聯繫， 包括本地體育總會、體育組織、娛樂及演出業界別、學校，以及大灣區以至全國體育界別代表等，透過舉辦參觀活動、定期到訪學校或在社區舉辦體育活動，了解他們對使用體育園設施的需要，制定長遠協作計劃，共同打造體育園成為香港的主場。

九龍城區議員參觀了解工程進度

九龍城區議員當日參觀公眾運動場大樓，以及主場館建築工地，獲知現時各主要設施的主體結構已大致完成，正進行屋宇設備的安裝及系統測試、內部裝修、園景建築和花木種植工作。

園區主要設有可容納50,000個座位及具隔音功能開合式上蓋的主場館、可容5,000個座位的公眾運動場，以及有10,000個座位的室內體育館。

議員亦關注園區的休閒及娛樂設施規劃。園區內亦設有逾70萬呎的零售及餐飲設施，提供70多間特色的多國美食， 並由一條有蓋的啟德體育大道貫通園區南北兩端，連接體育園最南端的海濱長廊及美食海灣。

啟德體育園啟用後，除為香港帶來嶄新及多元化的大型體育及娛樂盛事，也將為九龍東以至全香港市民及遊客，提供一站式運動與休閒、餐飲及購物的新體驗。