啟德體育園｜陸瀚民促邀G.E.M.開騷　劉震賣關子：已接觸200團體

撰文：文睿
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文化體育及旅遊局副局長劉震今日（20日）在立法會大會回應議員口頭質詢時表示，啟德體育園的主要設施今年底前落成，料明年上半年啟用，即與原本預計落成時間相符。

經民聯陸瀚民提到，著名歌手鄧紫棋曾透露正等待啟德體育園完工後回港辦演唱會，關注當局有否盡早接觸知名歌星及團體商討演出檔期。劉震表示，園方已與超過200個本地和海外團體接觸，不少項目已經「有眉目」，但目前未適合公布。

劉震：啟德體育園明年上半年啟用

啟德體育園工程步入最後階段，劉震表示現正安裝屋宇設備、系統測試、內部裝修、園景建築、花木種植等，按目前進度，主要設施料於年底前落成，當建造、修繕工程和法定檢測完成後，承辦商會測試，相信啟德體育園明年上半年啟用。他透露，體育園正制訂訂場程序，包括體育活動優先等安排。

霍啟剛憂體育活動不足淪為「大白象」工程

體育、演藝、文化及出版界霍啟剛擔心啟德體育園的體育活動不足，屆時或會被人垢病為「大白象」。他又指，政府2019年曾說在體育園開始營運前一年會成立諮詢委員會，但目前仍未有消息。劉震透露，下季將成立委員會，邀請體育界和旅遊界代表加入，規定首5年內，主場館每年要有至少40天舉辦不同體育活動，第6至10年每年至少要有54天舉辦體育活動。

陸瀚民質詢當局有否主動接洽國際歌星到啟德體育園演出（夏家朗攝）

陸瀚民關注有否與G.E.M.洽談開騷

陸瀚民說，留意到著名歌手鄧紫棋被歌迷問到何時再回港開辦演唱會時回應稱，正等待啟德體育園完工。陸瀚民認為，這意味啟德體育園對國際級歌手有吸引力，但通常邀請洽談需時，關注體育園有否主動出擊向國際歌星埋手，邀請他們來港舉辦演唱會。

劉震表示，啟德體育園已與逾200個本港及海外團體接觸，不少商討已「有眉目」，但暫時未是適當時候公布詳情。

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鄧紫棋G.E.M.
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