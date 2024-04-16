公院心胸外科流失率連續兩年稱冠　每14個牙科生僅1人投身公營

公立醫院流失潮雖回落，惟部份專科流失潮依然嚴重。立法會財委會文件指出，去年心胸肺外科醫生流失率連續兩年稱冠，達14.5%，為唯一一個專科流失率達雙位數。此外，不少牙醫傾向去私營執業，令本港公營體系長期出現人手短缺。根據香港大學牙醫學院非正式資料統計，過去三年畢業生就業於公／私營機構比例估算為12.8比1，即近每14個牙醫畢業生才會有1人做公營機構。



醫衞局指，短期內不加牙科街症派籌。（資料圖片）

公院醫生辭職潮有緩和，據財委會文件指出，去年全職醫生流失率達6.1%，而護士則達9.5%。不過，部分專科流失潮依然嚴重，去年心胸肺外科醫生流失率連續兩年稱冠，達14.5%，為唯一一個專科流失率達雙位數；其次則為眼科，達9.6%。

公院醫生辭職潮有緩和，據財委會文件指出，去年全職醫生流失率達6.1%。（資料圖片

此外，根據香港大學牙醫學院的非正式資料統計，過去三年畢業生就業於公／私營機構比例一直上升，由2020/21年度的5.6:1上升至前年度的12.8:1，即近每14個牙醫畢業生才會有1人做公營機構。截至今年2月1日，衞生署牙醫職系空缺為101人，佔整體編制近二成七，創三年來新低。，而其流失率則為12.3%。同樣出現有人手流失的為牙齒衞生員，流失率達6.7%。

醫衞局表示，口腔健康及牙科護理工作小組認為現時牙科街症的服務模式，未能有效針對性地提供牙科服務予有需要的弱勢社群。考慮到衞生署牙科醫生人手短缺，短期內不能增加牙科街症派籌數量。