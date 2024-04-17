智能廚餘機｜私人屋苑欠機　陳凱欣倡免費助安裝：回收不分階層

政府稱目標於8月大致完成在全港公共屋邨安裝超過700個智能廚餘回收桶，立法會議員陳凱欣今日（17日）在電台節目表示，留意到智能廚餘回收機在管理及使用均出現問題，並指私人樓宇的廚餘機數目非常低，「環保同回收係唔應該分階層」。另一議員立法會議員張欣宇則提倡推出「免徵額」、即每月可免費領取一定數量由政府統一提供的指定垃圾袋，讓政策聚焦於超量使用者，避免大眾有「全民徵費」印象。



市民將廚餘帶到廚餘機前，掃描手機「綠綠賞」App的回收二維碼，機器頂門會打開。（資料圖片／廖雁雄攝）

籲午飯、晚飯後高峰時段加人手清理廚餘機

立法會議員陳凱欣今早在港台節目《千禧年代》表示，留意到現時在公共屋邨，智能廚餘回收機在管理及使用均出現問題。例如她早前到深水埗元洲邨視察，發現有市民不懂利用手機程式使用廚餘機，將垃圾放在一旁或附近垃圾桶，招引老鼠。另外，她指出政府應留心市民棄廚餘高峰期，例如午飯後及晚飯後，可能會出現爆滿情形，故應針對這些時段增加人手更換。

她又指出：「環保同回收係唔應該分階層」，政府目標與公屋邨安裝700部廚餘機，而私人樓宇的廚餘機數目非常低，只有300部。她估計有機會出現有私人樓宇或三無大廈的住戶前往公共屋邨使用回收廚餘機，亦會導致爆滿情況。

環保署與環運會去年尾推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」共收到超過150個屋苑提交申請，申請數字不多，她解釋可能因涉及管理問題或費用轉嫁至業主租客等擔憂，認為政府應直接為私人屋苑免費安裝而非透過試驗計劃。

立法會議員陳凱欣4月17日在電台節目表示，留意到智能廚餘回收機在管理及使用均出現問題，並指私人樓宇的廚餘機數目非常低。（資料圖片/盧翊銘攝）

張欣宇倡設「免徵額」 免有「全民徵費」印象

立法會議員(香港新方向)張欣宇在同一節目認為，推行廚餘回收或垃圾徵費政策有很大困難，因社會仍有部分市民不認同理念。他早前建議政府推出「免徵額」的指定垃圾袋，即普通家庭每月免費領取一定基本用量的指定袋，大約20至30個。他解釋希望藉此將垃圾徵費用者自付的原則聚焦於超量使用者，以免讓社會大眾有「全民徵費」的印象，形成推行政策的阻力。

立法會議員(香港新方向)張欣宇。（資料圖片/盧翊銘攝）

綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍指出，三無大廈、單棟樓宇的回收設施非常不足，建議政府建立便利社區回收網絡。她又建議，可以派員向居民宣傳如何利用使用手機程式使用廚餘機，亦提及外國曾研製可以連同廚餘垃圾一起分解的膠袋，認為政府可考慮。另外，她指出，現時回收配套上未能完全處理全港的廚餘量。例如小蠔灣O · PARK1、O · PARK2及污水處理廠，僅能處理五分一或六分一的廚餘量。