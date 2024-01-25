垃圾徵費｜廚餘回收桶覆蓋率不足　議員倡政府主動宣傳解說

垃圾徵費二度延後至8月1日實施，截至上周一（15日），全港有449個智能廚餘回收桶覆蓋約1,000棟樓宇，其中灣仔和油尖旺完全無智能廚餘回收桶，中西區、南區、深水埗和大埔未有私人屋苑安裝智能廚餘回收桶。環保署預計，今年底前可在公共屋邨增設逾250個智能廚餘回收桶。有立法會議員指，期望在實施垃圾徵費前可以在全港公屋設置廚餘機，又強調「全面覆蓋唔等於夠用」。



灣仔和油尖旺兩區完全無廚餘回收桶

截至上周一（15日），全港有449個智能廚餘回收桶覆蓋約1,000棟樓宇，其中灣仔和油尖旺完全無智能廚餘回收桶，中西區、南區、深水埗和大埔未有私人屋苑安裝智能廚餘回收桶。民建聯立法會議員梁熙表示，今年年底會在全港公屋設廚餘機，但垃圾徵費在8月就開始實施，期望在實施垃圾徵費前可以在全港公屋設置廚餘機。

不過他強調「全面覆蓋唔等於夠用」，一部機可能只足夠20多戶市民使用。他表示，暫時只有兩個供應商參與相關計劃，如果更多供應商參與，數量就可增加。

民建聯立法會議員梁熙表示，垃圾徵費在8月就開始實施，期望在實施前政可以在全港公屋設置廚餘機。（盧翊銘攝）

私人屋苑設廚餘機覆蓋率不理想

香港暫時只有少量私人屋苑設廚餘機，梁熙形容 「覆蓋率唔理想」。他表示，政府有計劃讓物管公司申請資助免費設置廚餘機，惟他接觸的大部分物管公司均不知道相關資助。，他指政府需「化被動為主動」，主動向物管公司作推廣。他表示，相關計劃需要有1,000戶才可以申請資助，對舊區樓宇而言有一定難道，期望未來可以放寬。

垃圾徵費實施後或增加綠在區區壓力

梁熙表示，公屋屋苑樓下就設有三色回收筒，私人屋苑則沒有，居民需把回收物拿至綠在區區。他相信垃圾徵費實施後，會有更多居民使用綠在區區，擔心會增加綠在區區壓力。他建議增加流動綠在區區數目，避免市民把回收物放置於綠在區區外面。

他又指，垃圾徵費原意是減少垃圾量，但回收設施不足，相信如果相關設施增加，會令實施阻力減少。

居民對廚餘機運作不了解 擔心有氣味 引來鼠患

新民黨立會議員陳家珮表示，南區暫時未有屋苑申請廚餘機資助申劃，以她所知環保署有主動作推廣。她指，居民對廚餘機運作不了解，擔心會有氣味、引來鼠患等，她認為若環保署增加解說，可令市民表受度增加。

她又指，區內本身有組織回收乾淨廚餘，隨着垃圾徵費實施日子愈來愈近，亦有街坊問相關資訊，可見居民對廚餘機有一定需求。

新民黨立會議員陳家珮表示，南區暫時未有屋苑申請廚餘機資助申劃，但以她所知環保署有主動作推廣。（黃浩謙攝）

現時廚餘回收量約200噸 望增至500噸

香港有機資源中心黃煥忠表示，現時香港廚餘回收量甚少，只有約200噸。他指，現時廚餘配套不足，期望各屋苑可以「百花齊放」，較有能力的屋苑可安裝智能回收系統，其他屋苑亦可以把廚餘回收桶放置在垃圾房而避免造成衞生問題。

他相信垃圾徵費後香港廚餘回收量可以增加至500噸，但同時人手、處理廚餘能力必須有所提升，以應付增加的廚餘量。他又指，垃圾徵費未必能夠從源頭減廢，「如果是有錢，都可以照揼。」他建議同時就垃圾分類立法，增加市民做垃圾分類的誘因。