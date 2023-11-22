廚餘回收｜試驗計劃上月提早完成　謝展寰：明年內於全港公屋推行

政府去年10月底展開為期18個月的「公共屋邨廚餘收集試驗計劃」，環境及生態局局長謝展寰今日（22日）書面回覆立法會質詢表示，計劃剛滿一年，參與屋邨增至13條、涉及101座樓宇﹕累積回收超過1,200公噸廚餘，日均收集約5公噸。他突然在回覆中宣布，這項試驗提前6個月完成。

謝展寰表示，環保署已逐步在全港所有公屋，涉及額外約1,400座樓宇安裝智能回收桶，以進一步鼓勵家居廚餘回收，目標在2024年內完成。



▼2022年11月 政府在公屋推出廚餘收集試驗計劃▼



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廚餘試驗計劃忽然提早半年並於上月完成

由環保署、房屋署及房協合作，去年10月底展開的「公共屋邨廚餘收集試驗計劃」，首階段涉及5條屋邨共約30幢樓宇，首6個月有超過四成居民使用收集廚餘的智能回收桶，收集廚餘逾400公噸。

立法會議員陳健波今日質詢政府社區回收設施，謝展寰書面回覆中突然表示，該計劃在9月中已擴展至13個公共屋邨（共101座樓宇），覆蓋約17萬名居民，較原定目標提前了六個月完成。

明年在全港公屋推廚餘回收

他稱，該計劃推出1年以來，已累積回收超過1,200公噸廚餘，每日平均收集約5公噸，廚餘回收量符合預期，當中有屋邨超過五成的住戶曾經使用過智能回收桶。他認為，整體而言居民對智能廚餘回收反應積極，並給予正面評價。

政府明年4月1日實施垃圾收費，謝表示，預期市民對廚餘回收的需求將會持續上升，環保署已開始逐步在全港所有公共屋邨（涉及額外約1,400座樓宇）安裝智能回收桶，以進一步鼓勵家居廚餘回收，目標在2024年內完成。

回收桶滿七成時將自動通知清潔工往更換

該計劃是採用具備防滿溢及除味裝置的智能回收桶，收集廚餘以保持環境衞生，並提供「綠綠賞」智能積分獎賞鼓勵居民參與。謝表示，環保署非常重視智能回收桶的運作和衞生情況，最近的巡查結果顯示，智能回收桶及周邊衞生狀況令人滿意。

他稱，當智能回收桶約七成滿時，系統會自動傳送電話訊息給前線清潔員工，確保他們有足夠時間更換內桶，避免因廚餘桶過滿而導致環境衞生問題。因應該計劃，環保署已向房屋署提供額外資源，增聘人手為參與計劃的屋邨加強清潔服務，包括保持智能回收桶及其周邊環境衞生清潔、更換滿載廚餘的內桶和妥善暫存在屋邨指定位置，以便環保署的承辦商每天收集並送往廚餘處理設施進行回收。

綠在區區在多個社區設立，收集市民回收的物品。（資料圖片）

年底前50條屋邨設回收便利點

至於「綠在區區」在全港設有11間回收環保站、33個位置貼近單棟樓的「回收便利點」和超過120個每週定時定點以街站形式運作的「回收流動點」。謝展寰表示，首個位於港鐵站的回收便利點「綠在青衣」將於明年第一季投入服務，負責營辦的團體已於上月在葵青區內先提供回收流動點和屋宇回收服務。第12個回收環保站「綠在黃大仙」預計明年第4季投入服務。

首兩間設於屋邨的「回收便利點」，即「綠在葵芳」和「綠在大窩口」於6月底投入服務後，環保署在年底將逐步擴展至50條屋邨，現正進行標書評審工作，屆時全港公共回收點將增加至超過220個。

在明年2月農曆新年前及隨後4月垃圾收費實施前，環保署會透過增加「回收流動點」、延長服務時間等措施，以應付可能增加的回收物數量。