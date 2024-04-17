前特首辦公室租甲級商廈惹爭議　田北辰獻計改租灣仔北：唔失禮你

早前政府為前行政長官林鄭月娥在金鐘租用甲級商廈辦公室等相關開支，上年度開支預算超過900萬元。立法會議員（實政圓桌）田北辰今早（17日）在電台節目表示，質疑政府未有清楚說明租金等開支金額，又建議在約滿後改租灣仔北大廈，「灣仔北都唔失禮你呱，無敵海景。」他亦不建議針對前特首辦設績效指標。



立法會議員(實政圓桌)田北辰建議政府考慮在灣仔北租用寫字樓。（資料圖片／文睿攝）

質疑政府未清楚說明租金金額

早前政府為前行政長官林鄭月娥在金鐘租用甲級商廈辦公室，連同職員薪酬等，上年度開支預算超過900萬元。在立法會特別財委會上，有議員認為甲級商廈租金太貴，亦關注前特首辦的工作有無績效指標。

立法會議員(實政圓桌)田北辰今早在港台節目《千禧年代》表示，他自2022年10月已開始關注事件，曾提交書面質詢予政府，因租私人處所而非使用政府物業的做法前所未有。他表示，政府去年回應指該份租期為三年，租金為37.7萬元，但直至第二年租期，又改稱租金為47萬元，即增加了近10萬元，質疑政府未有說明清楚首年租金，與其後年期租金數額是有分別。「好㷫好㷫，政府咁樣取巧地，有心無心我唔知，就走精面咁樣。」

他又指出員工開支方面，去年政府回應表示首年每月為17萬元，然而到第二年變成24萬元，政府解釋17萬元開支不包括聘用接待員，直至第二年才聘用到。

他認為，政府的原意開支是24萬元，回應並非「不實」，但是「不盡」，需檢討回應質詢的方式，「冇人問你第一年係點，所以呢啲咁嘅答法，我覺得政府真係要嚴肅地檢討，係咪咁樣對立法會去答問？」

建議考慮灣仔北大廈 不建議針對前特首辦定硬指標

他建議政府考慮灣仔北的擁「無敵海景」的寫字樓，例如鷹君中心或海港中心一類，租金是金鐘的大約五成，每月可省卻24萬元，亦即一年省五百萬元，「灣仔北都唔失禮你呱，無敵海景。」

他建議明年年中租約期滿，可以首選政府物業，但詢問過政府產業署暫未有空間。他補充，灣仔北大廈的一層樓便有1.5萬呎，「佢可以比五任嘅特首，包括李家超特首、林鄭，仲有三個可以捱到好多年。」

對於有議員提出參考區議員辦事處，針對前特首辦加入績效指標，「如果前特首都要將KPI，你係咪由董建華講起？梁振英又點？係咪逐個逐個講？咁你又要分，係咪最近卸任嗰個KPI要求高啲？卸任兩三屆曾蔭權低啲？有排你拗。」他認為不適合針對前特首辦定立KPI作為硬指標。