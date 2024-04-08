中電電壓驟降｜專家料惡劣天氣增事故更頻繁　田北辰倡困𨋢罰1萬

中電龍鼓灘發電廠上周六（6日）發生設備故障引發電壓驟降事件，影響新界及九龍區，更錄逾百宗被困升降機事件，政府已要求中電交代改善。



工程師學會電機分部發言人勞偉籌今日（8日）表示，相信上周電壓驟降事件與大雨及雷暴警告有關，該類事件八、九成與外來因素、例如惡劣天氣有關，因新界最多架空電纜故影響也最大，隨氣候變化相信電壓驟降會更頻繁發生，建議在敏感電器加裝不斷電系統（UPS），政府可設基金予業主在舊升降機加裝電壓驟降緩解過渡裝置。



實政圓桌立法會議員田北辰則指電壓驟降無罰則，建議日後電壓驟降引起的困升降機事件，電力公司每宗須罰1萬元，被困人士每人獲1,000元補償。



▼4月6日 中電就電壓驟降事件見記者▼



工程師學會電機分部發言人勞偉籌今早在電台節目表示，中電今年發生三次電壓驟降事件，但強調電壓驟降並非停電，正因保護系統有運作才會發生，否則會直接停電，因保護系統啟動須0.1秒時間，而該0.1秒的電壓驟降以現行技術而言無法避免，今次涉及40萬伏特供電系統，故影響範圍較大。

他提出，全世界電壓驟降個案之中，約八、九成都是外來因素引起，尤其架空電纜暴露在大環境之下，受山火、雷暴或風雨等會影響，中電上周六指故障發生時雷暴警告正生效，料也與惡劣天氣有關。他指雖然電力設施都有安裝避雷裝置，但雷暴強度、密度若超出裝置保護力度，就會受到影響，「現時惡劣天氣越嚟越多，又到雨季，市民都要有心理準備，電壓驟降情況會更多。」

機電署要求中電就事故在4星期內提交詳細報告。（資料圖片）

勞偉籌又說，現時新界區最多架空電纜，故影響最大，將電纜埋到地下雖可減少影，但涉及成本極高，建議在客戶端做好保護，例如在敏感電器裝不斷電系統（UPS）。他又稱政府已立法2019年起的新升降機須裝電壓驟降緩解過渡裝置，當電壓驟降時，可自動恢復運作，建議政府可設基金予業主在舊升降機也加該過渡裝置。

立法會議員田北辰則指中電電力驟降情況過於頻密，包括年初青衣變電站故障、3月30日元朗山火及上周屯門電暴，「下次會係咩呢？我哋而家踏入雨季，可能日日都有雷暴。」他稱在該方面未有任何罰則，建議日後電力公司再發生電力驟降，每一宗困升降機個案罰1萬元，被困人士每人獲1,000元補償。

他又說，早已向中電建議，可資助業主安裝升降機自動拯救系統，成本七、三比攤分，中電七成、業主三成，「但都不了了之，其實幾萬蚊搞得掂，裝完就一勞永逸。」

另一立法會議員劉國勳則指，新界多架空電纜，建議北部都會區發展時，政府可與電力公司商討將電纜埋入地底減少影響，並安裝儲電裝置平衡電網波動。田北辰則憂慮若北都工程要將電纜埋地底，或涉巨資，最終須按資產回報率轉稼予市民，即加電費，但認為可以研究。立法會環境事務委員會5月將邀中電代表出席交代事件。