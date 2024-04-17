垃圾徵費｜大嘥鬼fb列廚餘機三大問題　已促承辦商換易出問題部件

近日不少居民反映無法透過掃描二維碼使用屋邨的廚餘回收機，環保署的吉祥物大嘥鬼在今日（17日）fb發文指，已在全港約七成的公共屋邨安裝了527部廚餘機，經檢查後，超過99%的廚餘機都運作正常，又解釋廚餘機故障，與訊號接收不穩定等3大原因有關，當局已責成承辦商全面檢查維修，或更換廚餘機容易出問題的部件。



環保署稱推行了加強措施，包括責成承辦商全面檢查維修或更換廚餘機容易出問題的部件。（facebook專頁《大嘥鬼》圖片）

環保署：逾99%廚餘機運作正常

環保署的吉祥物大嘥鬼今日在fb發文表示，當局已在全港約七成的公共屋邨安裝了527部廚餘機，經檢查後，超過99%的廚餘機都運作正常，只有幾部機未能服務。

大嘥鬼稱，當局留意到廚餘機故障有3大原因，例如前門門鎖配件損壞，導致前門無法關上；頂蓋疲勞下墜，導致居民缺乏足夠空間倒廚餘；以及訊號接收有時不穩定，令掃瞄二維碼時無反應。

環保署的吉祥物大嘥鬼今日在fb發文表示，當局已在全港約七成的公共屋邨安裝了527部廚餘機，經檢查後，超過99%的廚餘機都運作正常，只有幾部機未能服務。（facebook專頁《大嘥鬼》圖片）

環保署稱會監察各屋邨廚餘機的使用率，在使用量較高的屋邨會逐步增加廚餘機數目。（facebook專頁《大嘥鬼》圖片）

維修廚餘機期間設傳統廚餘桶

為改善廚餘機有效服務時間，環保署推行了加強措施，包括責成承辦商全面檢查維修或更換廚餘機容易出問題的部件。署方亦已同屋邨物業管理員溝通，維修廚餘機期間，在旁邊設紫色傳統廚餘桶供市民棄置廚餘。

署方又表示正安排增加預報系統，當廚餘機運作出現問題，可自動發訊息予環保署、屋邨管理公司及承辦商等團隊，盡快安排跟進及維修。署方亦會監察各屋邨廚餘機的使用率，在使用量較高的屋邨會逐步增加廚餘機數目。

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《香港01》記者日前（15日）曾到柴灣三個屋邨視察，其中小西灣邨有居民反映廚餘機使用非常不便，例如掃描幾次二維碼都不開蓋，又認為廚餘機數目不足，建議政府未來可在公屋和私人屋苑每座設一部廚餘機。