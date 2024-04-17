香港快運新航線｜飛海南三亞、菲律賓克拉克　每周設4日來回班次

香港航空運力逐漸復蘇，香港快運今日（17日）宣布開通兩條新航線，將於今年5月10日及6月6日，分別直飛海南省三亞、菲律賓克拉克，屆時每周有4日設有來回航班。香港快運並推出預訂機票優惠，只要在限定日期內出發，單程票價可低至168元起。



2024年4月17日，香港快運宣布將推出兩條新航線。（香港快運相片）

今年5.10起直飛海南省三亞鳳凰國際機場

香港快運宣布，今年5月10日將開通新航線，直飛海南省的三亞鳳凰國際機場（SYX），逢周一、周四、周五及周日，均設有來回航班，航程不需兩小時。

香港快運推出限時優惠，單程票價低至328元起，不包括燃油附加費、機場稅項及其他額外收費。顧客只需於4月17日上午11時30分至4月21日期間，登入官網或APP預訂機票，並選擇在今年5月10日至8月31日出發，可享有優惠。

6.6起直飛菲律賓克拉克國際機場

香港快運又宣布，今年6月6日將開通另一條新航線，直飛菲律賓的克拉克國際機場（CRK），逢周一、周二、周四及周六，均設有來回航班，航程約兩小時。亦是香港快運繼馬尼拉後，第二個菲律賓航點。

香港快運亦推出限時優惠，單程票價低至168元起，不包括燃油附加費、機場稅項及其他額外收費。顧客只需於4月16日中午12時至4月19日期間，登入官網或APP預訂機票，並選擇在今年6月6日至11月30日出發，可享有優惠。