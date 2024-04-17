鄧桂思死因｜換肝後現肺炎及併發症　醫生指鄧細菌入血致敗血症死

女病人鄧桂思疑因醫生開漏藥致肝衰竭，兩度換肝後去世，死因研訊今（16日）續。負責解剖遺體的醫生指，死者兩度換肝後出現機化性肺炎及胸腔積液的併發症，引致細菌入血，直接死因為敗血症。醫生另指，在死者新移植的肝臟未發現乙肝病毒，有機會是術前服用了抗病毒藥，將病毒量「㩒到好低」而減低併發機會。



因肝衰竭再入ICU並需依靠呼吸機

時任瑪麗醫院深切治療科醫生王世權供稱，鄧於2017年4月13日，鄧接受活體肝臟移植，但移植肝臟隨後充血，並出現靜脈血栓，須接受肝臟靜脈修復。同月20日，鄧再接受屍肝移植。同年8月，鄧因肝衰竭引起的肝腎和肝臟綜合症入任ICU，後來出現急性呼吸窘迫綜合症，需要安裝人工肺支援，並因出現氣胸，需插入胸腔引流管。其後鄧身體出現多種不同感染，獲處方多種抗生素，並繼續以人工肺等協助呼吸，惟情況仍繼續惡化。醫療團隊在與家人討論後，為鄧提供緩和護理，王最後於8月26日凌晨1時17分證實鄧死亡。

在ICU仍有機會受感染

裁判官周慧珠關注到，鄧在加護病房內為何會受到多細菌、真菌感染。王解釋指，病人在ICU並不代表可以避免受感染。鄧當時出現腎臟和肝臟衰竭，身上接連不少機器，加上長期住院、接受換肝手術等，她的免疫力亦會因而下降。王又稱，為病人插喉所使用的喉管事前必經過消毒，且事後不可重用。

陳雙煒醫生曾為死者鄧桂思剖屍，他指鄧的直接死因是敗血症。(劉安琪攝)

剖屍後見鄧的肝臟結構無異常

瑪麗醫院、組織及細胞病理部主任陳雙煒供稱，他在事發後解剖鄧的遺體。根據臨床診斷資料，鄧生前疑因類固醇引起乙肝復發，併發急性呼吸窘迫綜合症，須安裝接受人工心肺。期間，鄧出現多重耐藥性細菌感染，引致多重器官衰竭和敗血症致死。根據解剖結果，鄧的肝臟的結構無異常，發現出現梗塞及出血性壞死細胞，但未發現乙肝細菌；另其左肺有出血和血管小栓塞，及肺部出現廣泛組織纖維化。

直接死因是敗血症

基於以上資料，陳判斷鄧因急性肝衰竭須兩度換肝，之後出現機化性肺炎及胸腔積液的併發症，引致細菌入血，直接死因是敗血症。另鄧有缺氧缺血性腦病變，此非直接造成死亡的原因，但會使鄧變得虛弱。

曾服抗病毒藥有機會把病毒量降低

陳未有在鄧的肝臟發現乙肝病毒，陳澄清該肝臟並非鄧的原身肝，而是她後來獲移植的屍肝。乙肝病毒會「全身走」，如果醫生在手術前使用抗病毒藥以控制病毒量，新肝有機會重新感染病毒。周官聽罷提問，若病人換肝前有服用抗病毒藥，則有機會在屍檢時未能在肝臟發現該病毒。陳表示：「絕對好有可能」，若能將病毒量「㩒到好低」則能減低併發機會。

望死者家人走出哀傷

另陳在講解剖報告前，先向死者長女胡尚佑表達慰問，明白事件對她們一家造成困擾，望女兒能藉此更了解媽媽的病情，能早日走出哀傷。胡坦言過去6年不易過，但感謝陳作為醫生能向她說出此番說話。

死者鄧桂思於2017年3月底身體不適到聯合醫院急症室求診，翌日首次獲處方抗病毒藥；她住院期間肝功能持續變差，曾於同年4月13日及20日接受活肝及屍肝移植手術，並於同年8月26日死亡。

案件編號：CCDI 808/ 2017