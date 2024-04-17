林百欣爭產案｜遺囑定立後曾問還有誰要照顧　林建岳指其父說沒有

已故麗新集團主席林百欣「林伯」爭產案續案，林百欣次子林建岳今午（17日）繼續接受其妹林明珠一方的律師盤問，律師指，林明珠的母親，即三太顧瑞英，遭林建岳的母親，即二太余寶珠敵視，因余覺得顧「偷取」了林百欣，更指余曾在林百欣與顧用膳時出現，並把「林伯」帶走。林建岳承認母親不喜三房，但稱以其父性格，應不會讓律師所說的事發生。他又強調沒有參與討論或草擬遺囑，遺囑整理好後他曾往探望父親，並問其父會否有其他人要照顧，其父回答沒有。林建岳又說：「其他人都滿意，我無所謂....最緊要屋企人大家唔好唔開心。」



原告為張定球、周佩華和馮蘊瑤，張原為遺產執行人，他去世後，由周和馮取代成為執行人，答辯方則為顧瑞英及林明珠。原告指，林百欣於2004年12月訂立遺囑時約有29億遺產，遺囑指其次子林建岳可獲逾19億，答辯方則挑戰該遺囑的效力。

林建岳作供時承認其母並不喜歡三房母女。(朱棨新攝)

三房聲稱聯絡林百欣不果

林建岳在接受辯方盤問時承認，其母親余寶珠並不喜歡三房的顧瑞英和林明珠，又引述顧瑞英的口供指，自2004年9月起，未能聯絡林百欣；林明珠的證供則提及，當時想探望父親但不果。

指余曾突然出現把林百欣帶走

顧瑞英的供詞亦講及，她遭余寶珠敵視，因余覺得顧瑞英「偷取」了林百欣。顧和林百欣用膳時，余寶珠曾突然出現，並把林百欣帶走。律師問林建岳，其母親余寶珠是否佔有慾強，林建岳稱他是首次聽到此事，又指按其父親的個性，不會容許此事發生。

遺囑由李寶安處理

林建岳又稱，他沒有參與草擬父親林百欣的遺囑，當時的公司高層李寶安負責處理此事。答辯方指，雖然遺囑有多個草擬版本，但受益人一直是林百欣的二太余寶珠，和其三名兒子，即長子林建名、次子林建岳和養子林建康，答辯方指他們當時在討價還價如何分配資產。

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林建岳稱已有公司生活得好好

林建岳同意，但指他沒有參與討論，強調：「其他人都滿意，我無所謂，我已經擁有間公司，我生活都好好....最緊要屋企人大家唔好唔開心。」他指如何分配遺產是父親的意願：「我無權去Judge(評定)呢樣。」

指父曾稱沒有人要照顧

他亦提及，於2004年11月底從李寶安手上取到遺囑的最後版本後，帶同該版本探望父親。林建岳當時問父親：「有冇人仲要take care(照顧)？」其父回應沒有。林建岳又問，應如何處理顧瑞英及林明珠名下高發發展有限公司的案件，父親則回應：「唔理，呢個一定照去。」

強調沒有影響過父親

答辯方指，余寶珠當時要確保顧瑞英和林明珠不能探望林百欣，林百欣只可以受余寶珠一房影響。林建岳強調從沒有影響父親，又指顧瑞英是否可見林百欣時說：「佢兩個都在報紙鬧過交(指因名下高發發展有限公司的案件引發的糾紛)。」這非他所能控制。

此外，答辯方引述林明珠的的供詞，指她和林建岳多年前不和，自此兩人便敵視對方。林建岳指當時的事：「唔係好大件事。」又稱他當時不同意林明珠的做法。

案件明續。

案件編號：HCAP4/2011