WhatsApp騙案︱新招騎劫帳戶　假網置頂引中伏　兩個月呃二千萬

網絡騙案手法日新月異，本港近月新興騎劫通訊軟件詐騙案，警方在過去兩個月共接獲1366宗，涉款2820萬元。騙徒會透過贊助方式令假冒WhatsApp網頁版在搜尋器中置頂，當用戶掃描二維碼後，騙徒即時駭入帳戶，向較少聯絡的親友「埋手」藉詞借錢，騙徒會將對話封存，令用戶在不知不覺下，被借用身份呃錢。



警方最近錄得一宗百萬元騙案，騙徒冒認找換店職員，向熟客訛稱匯率可觀引誘存款到指定戶口，當熟客向職員查問時始揭發事件。警方提醒市民，要啟用雙重認證，及留意網頁是否有異樣，例如錯字 、繁簡字夾雜等。



今年9月網上帳戶騎劫案件，較8月高出10倍，共1239案。（鄧宇詩攝）

8月至9月升8.7倍 1366宗九成涉及WhatsApp

警方近月發現一種新興網絡騙案手法，騙徒會騎劫市民的通訊軟件行騙，由今年８月起錄得127宗，９月躍升至1239宗，單月升幅超過8.7倍，兩個月共損失2820萬元，其中96%涉及WhatsApp佔1311宗，Telegram佔20宗。警方已聯絡各平台反映有相關事件，希望提升保安措拖，以保障大眾。

騙徒向少聯絡親友落手 封存對話令用戶不知情

網罪科網絡安全組高級督察陳智穎指，騙徒會透過贊助方式，令假冒WhatsApp網頁版的釣魚網站置頂網頁搜尋結果，當事主第一次掃瞄網頁上的二維碼時，其實騙徒已經駭入事主的WhatsApp，大部分用戶會以為網絡出錯，而再一次掃瞄二維碼，之後就會導向正版的WhatsApp網頁版。

陳智穎表示，當騙徒駭入事主WhatsApp 後，會先尋找與事主較少聯絡，但從之前對話可見為親密的親友，騙徒會先把對話封存，再以不同借口借錢，當受騙者轉帳後，騙徒就會刪除所有對話，令事主不知戶曾被駭入，事主由始至終都不會收到訊息通知，亦不知情。

網罪科網絡安全組警司陳純青表示，騙徒會依照對象不同有不同的借錢藉口，例如面對朋友就會指，戶口無法過數找還卡數，希望朋友可以借錢；面對親戚就會指，正身處外國，戶口無法使用，希望可以過數到其他戶口。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青（中）表示，騙徒會依照對象不同有不同的借錢藉口。（鄧宇詩攝）

假扮找換店職員 熟客被騙走100萬元

陳純青表示，今年最大宗的帳戶騎劫案件涉款100萬元，事主為找換店職員，騙徒駭入事主WhatsApp後找到一位經常有商業往來的顧客，訛稱當日人民幣匯率十分可觀吸引匯款，顧客先後兩次轉帳了共100萬元至騙徒指定的內地戶口，受害人同與事主在微信聯絡時，才發現受騙。

陳純青表示，相關案件在執法上有一定的挑戰，因為騙款「秒速轉走」，加上多數涉及跨境騙案集團，騙款常常被轉到海外戶口，令警方難以欄截。

為避免WhatsApp帳戶被騎劫，警方提醒市民要啟用雙重認證功能，定期檢視帳戶所連結的裝置，亦要留意網頁是否有異樣，例如錯字 、繁簡字夾雜等，並把常用網頁加入書籤。