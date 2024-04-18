戲院｜$30戲飛也未叫座？4.21戲院日逾1900場　至今早僅48場滿座

【全港戲院日／$30睇戲／電影優惠】香港戲院商會下周日（4月21日）再度舉辦「全港戲院日2024」，全港戲院劃一票價30元，門票昨日（17日）開始公開發售，據網上資料，經過一日預售，截至今早11時，有48場已滿座，佔整體不足3%，尚有大量戲票的場次則有約544場，佔整體兩成八。



整合電影情報及全港購票資料網站WMOOV上的資料，撇除時間及票房為未知的場次，全港院線在4月21日有逾1900場次電影。截至今早11時，有48場已滿座，佔整體不足3%，尚有大量戲票的場次則有約544場，佔整體兩成八；有少量及極少戲票的場次，則分別有453場、及362場。

《排球少年!! 垃圾場的決戰》特別場次反應佳

看似預售情況未如理想，不過一些特別場次，其實早已爆滿，以有四個版本的《排球少年!! 垃圾場的決戰》為例，其中普通版全日場次有183場，仍有大量戲票的場次有70場、剩下一般數量戲票的場次有64場；滿座的只有2場，剩下極少數量戲票的場次亦只有6場。

反觀MX4D版、4DX版、及IMAX版，在4月21日全港院線分別有14場、10場及14場，市民對於這些場次似乎興趣較大，在總共38場場次中，餘下極少戲票的場次有22場，滿座的有4場。