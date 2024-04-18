全港戲院日｜田啟文指內地網購戲飛無手續費　港應檢討應對北上潮

4月21日為「全港戲院日」，全港63間戲院劃一票價30元，當日戲票於昨日（17日）發售，多間戲院網站一度排長龍。香港電影工作者總會發言人田啟文今早（18日）在電台節目表示，建議增加戲院日至每年6天或以上，將觀眾拉回戲院。



他又指出北上消費熱潮下，內地電影網上購票無需手續費，甚至提供優惠，反觀在香港則需付手續費，他應為需檢討香港電影整體營運模式，故提倡延長戲院日，「人哋識促銷，香港都唔應該坐以待斃。」



香港電影工作者總會發言人田啟文今早在新城財經台接受訪問時表示，他曾向戲院商會建議增加戲院日，在非假期的淡季推出以拉長旺季，變相可將更多觀眾拉回戲院。

被問及外語片票房較高，港產片的情況如何，他形容外語片在本港或海外市場亦非如以往理想，認為行業需思考電影與串流平台如何區分，否則會被比下去。

他又提及，北上消費熱潮下，內地電影網上購票無需手續費，甚至提供優惠，反觀在香港則需付手續費。

田啟文認為，需檢討香港電影整體營運模式，故提倡延長戲院日，「人哋識促銷，香港都唔應該坐以待斃。」他又表示，需觀望未來有否新技術令觀賞電影上有新的衝擊，加上疫情期間積壓了許多電影尚未上映，投資者需要時間「回籠」。

田啟文指，曾向戲院商會建議增加戲院日，在非假期的淡季推出以拉長旺季。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

港產片偏社會題材較局限 建議加強商業元素

他又表示，港產片競爭力較弱，未見有很好的創作力或製作質素，「出唔到街，回唔到籠，當然喺香港有本土嘅一定支持，但係唔足以令到呢個生態有營運空間。」

被問及港產片與串流媒體公司Netflix合作是否活躍，他表示該公司有較多選擇，會先考慮韓國、日本、泰國、台灣等亞洲地區的電影，而香港電影題材相對較局限，「買得一套就夠」。他表示，現時香港年輕導演很多，認為他們在第二部作品上可加強商業行為，令電影市場遍地開花。

建議增加戲院日優惠至每年6天

田啟文在港台《千禧年代》節目又建議，增加戲院日至每年至少6天或以上，如一個月內兩星期皆為淡季，可以各星期分別舉辦一次。他提及串流平台是對電影業最大的衝擊，需要劃分兩者區別，以拉開戰線，例如部分電影需要到戲院觀賞，才可達到觀感、影像、音效或氛圍上的效果。