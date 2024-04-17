全港戲院日｜網絡塞爆　打工仔午飯急轉軚現場買《排球少年！！》

4月21日為「全港戲院日」，全港63間戲院劃一票價30元。活動當日的戲票今日（17日）中午12 時後陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售。正午旺角區的兩間戲院，實體排隊購買人數不算多，有市民表示，因為網上購票系統「迫爆」，所以才會到戲院現場購票。



實體輪候約15分鐘 市民稱較去年全港戲院日快

4月21日「全港戲院日2024」當天，全港63間戲院，票價一律30元，預計屆時上映的電影將超過70套。黃小姐正午到朗豪坊戲院購買排球少年4DX劇場版，她表示本來是從網上購票，但發現購票系統人數眾多，「唔係人排㗎喎」，所以便趁午飯時間特意從公司到朗豪坊購票，她指，排隊隊伍並不長，不用等太久，只需輪候15分鐘，比起上年快很多。

黃小姐指，30元戲票十分實惠，比起平時看電影平一半，「平時排球少年4DX都要160蚊啦，𠵱家30蚊就得啦喎」。問及會否考慮北上看電影，黃小姐就表示，內地戲票其實並沒有便宜多少，故未有考慮。

黃小姐表示，本來是從網上購票，但發現購票系統人數眾多，「唔係人排㗎喎」，所以便趁午飯時間特意從公司到朗豪坊購票。（盧翊銘攝）

北上路途遠選擇在港看電影 本想看卡通最終選MIRROR《12怪盜》

邵小姐今日到旺角百老滙戲院排隊購買30元一張的戲票，她表示，在現場一定會買到戲票，本來準備一家四口在全港戲院日選看卡通片，但由於沒有太多卡通片供選擇，所以最後決定看《12怪盜》。她指，上年都有參與全港戲院日優惠，而平常都較少機會在香港看電影，今年戲院日能以優惠價看電影。近年有不少港人因為價格實惠而選擇北上看電影，但邵小姐指，北上看電影路途太遙遠，還是會選擇在港看電影。