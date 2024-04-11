第二輪航空輸入外勞批2982配額　機管局5月起補貼本地員工交通費

運輸及物流局公布，第二輪航空業輸入勞工計劃審批工作已經完成，期間接獲27間合資格公司申請共3,035個輸入勞工配額，涵蓋計劃下所有10個工種，經審批後批出27間公司共2,982個配額申請，今日（11日）已向所有申請人發信通知申請結果，運輸局會適時公布第三輪申請的詳情。



另外，機管局資助本地前線員工交通補貼將於5月開始，每名合資格員工在某月的合資格公共交通開支超過400元，可獲超出400元的開支的三分之一的補貼額，上限為每月400元。



航空業輸入外勞計劃第二輪批出27間公司共2,982個配額申請。(資料圖片/廖雁雄攝)

運輸局表示，第二輪申請期為3月13日至26日，其間接獲27間合資格申請共3,035個輸入勞工配額，涵蓋計劃下所有10個工種。經運輸局、勞工處和機管局代表組成的跨部門聯絡小組審批後，運輸局常秘決定批准27間公司共2,982個配額的申請。

第二輪獲批配額中，1,184個為地勤人員，545個為機坪服務員，機艙工作員及牽引車司機分別佔263個及212個，其餘為飛機維修技工、客戶服務員等。

當局指，少數申請因不符合計劃基本要求，而未能全數獲批，要求包括須為指定的10個工種、配額數目必須合乎全職本地員工與輸入勞工比例要求；及公司必須曾就申請配額的職位進行本地招聘。

1機管局今年5月起會啓動交通補貼，每月涉及的預算總額約為500萬元，以補貼本地前線員工交通費用。(資料圖片/張浩維攝)

計劃公布時提及機管局會統籌由輸入外勞的僱主和機管局就每名輸入外勞投放的款額，用以補貼本地前線機場員工的交通費用。機管局今年5月起會啓動交通補貼，每月涉及的預算總額約為500萬元，以補貼本地前線員工交通費用，合資格員工在某月的合資格公共交通開支超過400元，可獲超出400元的開支的三分之一的補貼額，上限為每月400元，若該月份經計算後應得補貼額不足100元者，則可獲100元的最低補貼。

運輸局會適時公布計劃下第三輪申請的詳情。計劃於去年7月推出，第一輪申請已於去年8月批出共2,841個配額。至今已有超過1,300名輸入勞工到港工作。