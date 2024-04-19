天文台長陳栢緯當選世界氣象組織技術委員會副主席　亞洲人首次

香港天文台台長陳栢緯在瑞士日內瓦時間周四（18日），於日內瓦舉行的世界氣象組織觀測、基礎設施與信息系統委員會第三次屆會上，高票當選為基礎設施委員會其中一位聯合副主席，成位首位在基礎設施委員會擔任領導職位的亞洲人。



香港天文台台長陳栢緯（右一）於瑞士日內瓦舉行的世界氣象組織觀測、基礎設施與信息系統委員會第三次屆會上，高票當選為基礎設施委員會其中一位聯合副主席。（香港天文台圖片）

觀測、基礎設施與信息系統委員會是世界氣象組織的兩個技術委員會之一，協助開發及實施全球協調的地球系統觀測、資料和預測系統。基礎設施委員會亦會就氣象和水文業務的方法、程序、技術與作業模式的國際標準，向執行理事會以及世界氣象組織的最高決策機構世界氣象大會提出建議，以納入技術規則、指南和手冊。

陳栢緯稱，深感榮幸出任基礎設施委員會的聯合副主席，為國際氣象界作出貢獻，並感謝中央政府和香港特區政府對他在基礎設施委員會工作的支持。展望將來，陳栢緯稱會竭盡所能，與技術委員會各專家携手努力，透過科學和創新實現保護生命和財產的共同目標。

世界氣象組織為聯合國轄下專責天氣、氣候、水及相關環境事務的專門機構。目前世界氣象組織有187個成員國和六個成員地區，包括中國香港。

香港天文台指，天文台多年來積極參與世界氣象組織的工作，並獲世界氣象組織各成員及秘書處高度認可，香港天文台人員一直在世界氣象組織轄下多個技術委員會、常設委員會、研究組和專家組擔任不同職務。

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