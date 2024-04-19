超級細菌｜廣華醫院累計14嬰兒染抗藥性金黃葡萄球菌　暫停收新症

廣華醫院今日（19日）公布，新生嬰兒深切治療部再多一名12日大男嬰確診為抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者；但沒有出現感染病徵。該名嬰兒目前正接受隔離治療，情況穩定。個案群組現時累計14宗；為進一步防止抗藥性金黃葡萄球菌散播，病房亦已暫停接收新症。



院方表示，將進一步在病房加強篩查及繼續緊密監察病人健康情況，並已根據既定指引加強執行感染控制措施，以防止抗藥性金黃葡萄球菌散播；包括徹底清潔及消毒病房、緊密監察病人健康情況，加強病人及環境篩查；及嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工手部衞生，提醒家人在探訪時配合感染控制措施的執行。

醫院已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。直至最新數據，今年已有14名嬰兒在廣華醫院新生嬰兒深切治療部確診感染金黃葡萄球菌。