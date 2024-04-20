五一黃金周｜旅遊業料較去年同期客量增三成　議員倡加重打擊黑的

下月即將迎來五一黃金周，旅遊界立法會議員姚柏良今早（20日）在電台節目表示，預期屆時旅客量較去年同期增長三成，又稱上周與政府部門會議，關注旅客過關體驗。批發及零售界立法會議邵家輝表示，政府應加強打擊「黑的」，尤其在遊客區「絕不手軟」，以免影響香港形象。



▼五一黃金周在香港的內地旅客情況▼



+ 17

關注旅客過關體驗 兩地交通需加強

旅遊界立法會議員姚柏良今早在商台《政經星期六》表示，預期今年五一黃金周的旅客量相比去年同期有三成的增長，業界已在接待旅客方面做了不少準備功夫。他透露，上周與政府不同部門開會，因應不同口岸客流作出準備及對應，讓旅客有良好體驗。他指，特別關注香園圍口岸和港珠澳大橋關口，有較多旅行團出入境，期望屆時過關暢順，避免長時間排隊輪候。

他又稱，自今年3月6日擴大自由行計劃至西安及青島，從酒店業及入境處方面，了解到旅客上升數字可觀，但未必在五一黃金周有「大爆發」。他認為香港與內地兩地交通需要加強，才能增加客量。

旅遊界立法會議員姚柏良今早在商台《政經星期六》表示，預期今年五一黃金周的旅客量相比去年同期有三成的增長。（資料圖片／梁鵬威攝）

期望開放更多自由行城市

飲食界立法會議員張宇人在同一節目表示，對於早前只增加開放西安、青島作為自由行城市感到失望，希望未來有更多內地城市納入自由行計劃，同時香港需有相應接待能力。

立法會（飲食界）議員張宇人表示，對於早前只開放西安、青島作為自由行城市有些失望。（資料圖片／黃浩謙攝）

五下月啟動禮貌運動 倡加重打擊黑的

批發及零售界立法會議員邵家輝表示，五一黃金周期間，推出多少優惠視乎不同行業，又認為製造氣氛、待客態度很重要。他提及旅發局下月啟動禮貌運動，期望推廣至不同行業，「甚至乎每一個香港市民，都希望幫幫手。」

他建議除了在廟街推廣夜色活動，亦可以推廣在上環中藥材、西環海味等，貼合深度遊模式。他又指，政府應加強打擊「黑的」，尤其在遊客區「絕不手軟」，加重罰則，甚至停牌，以免影響香港形象。

立法會議員（批發及零售界）邵家輝表示，五一黃金周期間，推出多少優惠視乎不同行業，又認為製造氣氛、待客態度很重要。（資料圖片／歐嘉樂攝）

另外，就下周一（22日）實施禁止即棄塑膠餐具，張宇人表示，替代餐具成本必定較昂貴，認為業界、政府及市民都應共同分擔，相信業界對這項項措施未必如垃圾徵費般抗拒。至於部分替代餐具使用上未必方便，他稱有不同替代品選擇，價錢較貴的會比較耐用。