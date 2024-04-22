4.22走塑｜上環兩餸飯照用發泡膠盒　巿民嘆連鎖店木餐具切唔到

【管制即棄膠餐具／餐具禁膠／禁膠／走塑／塑膠】政府首階段管制即棄膠餐具措施，今日（22日）起實施，禁止堂食及外賣提供膠叉、膠刀丶膠匙、膠飲管、膠攪拌棒及所有發泡膠餐具。在上環一家賣買兩餸飯的店舖在午市時大排長龍，店家仍然採用發泡膠盒，而且餸和飯分開，一個外賣就用了兩個外賣盒，有顧客買飯後「走餐具」帶返公司才開餐。



亦有放飯的打工仔表示，曾使用連鎖餐廳的餐具吃豬扒飯，表示「切都切唔到」，但認為長遠而言措施有一定作用。



位於上環的一間兩餸飯，記者目測店舖仍然使用發泡膠餐盒，而約在中午十二時半，店舖一直持續有人龍排隊，店舖非常繁忙。

在附近上班的黃小姐表示，一星期一般都會光顧這間兩餸飯或大家樂。兩餸飯店舖基本上一星期大概有五日都會在這店舖$36兩餸飯，飯和餸會分開裝兩盒。由於會返回公司進食，因此她都會「走餐具」。

對於政府要走塑，她表示影響不大，但在大家樂買外賣時配有木餐具，惟她認為「唔好用⋯⋯都係返公司食，我係有餐具嘅，我寧願佢唔好畀我。」她希望在應用程式可以選擇是否需要餐具。

她又指，「我食一哥豬扒飯，把刀根木切唔到⋯⋯無用嘅。」故自己都會自備餐具，當餐廳提供餐具而又人多時，自己取回公司又會掉，變相更加不環保。她認為長遠而言措施有用，相對八月實行的垃圾徵費，寧願推「走塑」。