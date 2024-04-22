4.22走塑｜餐飲業指平價紙餐具易變軟　酒店業未找到剃刀浴帽替代

【管制即棄膠餐具／餐具禁膠／禁膠／走塑／塑膠】首階段管制即棄膠餐具措施今日（22日）實施，包括禁止向堂食及向外賣顧客提供膠餐具。香港餐飲聯業協會會長黃家和在電台節目指，首階段涉及的九類膠餐具，目前都可以找到替代品，相信隨著六個月適應期，更多食肆採用環保即棄餐具，其價錢會因來貨量增加而下降，選擇也會再增加。他又指，平價紙餐具的製作不佳或會容易變軟、變形，也可能會留有一些原料的味道。



首階段管制也包括標止酒店免費提供牙刷、牙膏、浴帽、剃刀等膠產品，酒店營運總監、旅遊促進會總幹事崔定邦在同一節目指，隨著法例生效，其酒店已為膠牙刷、牙膏、指甲銼等找到替代產品，惟有部份產品未能找到替代產品，例如剃刀、浴帽等，希望環保署可為業界提供多些採購渠道，甚或提供名單，便利他們找到更多替代產品。



全港今起（22日）實施首階段「走塑」，包括禁止向堂食及向外賣顧客提供膠叉、膠刀、膠匙、膠飲管，及所有發泡膠餐具。法例設六個月適應期。

香港餐飲聯業協會會長黃家和在電台節目指，現時在環保署網站，有64間可提供環保餐具的公司，未必每一間都可以提供首階段走塑涉及的九類膠餐具，不過，整體而言，也有737種餐具供揀選，相信可以找到替代品，「呢方面大家都唔係話太擔心。」

黃家和提到，現時環保餐具有紙、竹、木、或有機纖維等物料製成，價錢各有不同，雖然平均較膠產品貴，但認為「某程度上都唔係話唔能夠接受。」他續指，現時全港1.8萬間食肆，約三成已提供環保即棄餐具，相信隨著六個月適應期，更多食肆採用環保即棄餐具，屆時價錢會因為來貨數量增加而下降，在選擇上也會增加。

就環保餐具的技術，黃家和指，現時大部份環保餐具從內地及東南亞地區入口，技術上一直在改變及改善中，物料正逐漸成熟，基本上都可以做到技術要求。但他也坦言，一些較便宜的環保餐具，如平價紙餐具的紙漿製作不佳或會容易變軟、變形，也可能會留有一些原料的味道，「但高檔次基本上已可處理，唔係問題。」

被問到食肆會否將成本轉嫁市民，黃家和說面對成本增加有多種做法，例如有些食肆可能不提供即棄餐具，如顧客需要會額外收費。他又指，希望市民未來可以習慣用自備餐具，既有利環保，也不會影響食肆成本，「咁樣係最好。」

不少酒店改用可重用容器來提供洗頭水和淋浴露等（左上），有些則提供木/竹牙刷、木梳等非塑膠替代品（下），亦有酒店提供玻璃樽裝水（右上）。（環境及生態局圖片）

首階段「走塑」下，酒店也只可在有償的情況下提供牙刷、牙膏、浴帽、剃刀、指甲銼、梳、小樽裝洗髮露、沐浴露、護髮素、潤膚露和洗手液，以及即棄膠樽裝水。

酒店營運總監、旅遊促進會總幹事崔定邦在同一節目表示，隨著法例生效，今午入住的客人，房間以往有的膠牙刷，會改為木牙刷，即棄牙膏則改用紙包裝牙膏；房內的樽裝水則因成本難找替代品而不會再擺放，改為在大堂放置水機；房內的拖鞋都會改為一些可重用的拖鞋。

他提到有部份產品未能找到替代產品，例如剃刀、浴帽等，希望環保署可以為業界提供多些採購渠道，甚或提供名單，便利他們找到更多替代產品，保持服務質素。

▼4月22日首階段管制即棄塑膠產品▼

