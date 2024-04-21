4.22走塑．實測｜手搖茶飲店轉竹飲管　「篤」四次才刺穿杯頂膠膜

【管制即棄膠餐具／餐具禁膠／禁膠／走塑／塑膠】第一階段管制即棄膠餐具措施於4月22日實施，意味著港人熱愛的台式手搖茶飲店亦不准提供膠飲管，不少茶飲店早於新例實施前已轉用非膠製飲管，有惟顧客投訴，紙飲管難以「篤」穿杯上的膠膜，試過要多取一支飲管才成功飲用。



記者到葵涌廣場一間轉用竹飲管的珍珠奶茶店，實測要「篤」4次才能刺穿杯頂膠膜，惟好處是使用竹飲管約2小時亦沒有變軟。



竹飲管「篤」四次才能刺穿杯頂膠膜

記者在新例實施前一周，到港人「掃街」熱點葵涌廣場觀察，三樓有較多食肆，約十間茶飲店只有一間轉用非膠製飲管。

記實購入提供竹飲管的珍珠奶茶，要「篤」四次才能刺穿杯頂的膠膜，不過，竹飲管浸在杯內約2小時亦沒有變淋。

顧客連用兩支紙飲管方能飲用：本末倒置

在葵廣光顧茶飲店的陳同學表示，觀察到近一個月不少茶飲店已轉用非膠製飲管，「要篤得好大力先篤得穿，紙飲管衰過膠飲管。」她指，若茶飲店使用竹飲管未必會變淋，不過難以刺穿杯上的膠膜。

此外，陳同學觀察到，有店舖甚至轉用膠蓋，取代提供非膠製飲管。

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市民鍾先生表示，最近一個月曾以紙飲管飲用珍珠奶茶，飲管尖位爛掉仍未能以刺穿杯上的膠膜，最終需再拿一枝飲管，「好似本末倒置，都係一種浪費。」他認為，使用紙飲管時會有一陣紙質味，飲用約十分鐘就會變淋，「紙製品喺飲食唔太啱用。」