4.22走塑｜新例實施倒數一天　謝展寰：六個月適應期內不會執法

【管制即棄膠餐具／餐具禁膠／禁膠／走塑／塑膠】4月22日（明日）是世界地球日，亦是香港首階段管制即棄膠餐具措施的實施日期，政府禁止餐飲堂食及外賣提供膠叉、膠刀、膠匙、膠飲管、膠攪拌棒及所有發泡膠餐具。



​環境及生態局局長謝展寰今日（21日）發表網誌，形容香港「走塑」工作踏入一個新的里程碑，但同時提醒明日是法例六個月適應期的開始，將派員巡視4萬間餐飲食肆、零售店和酒店賓館，惟強調環保署人員不會對違規業務進行執法，會採取循序漸進的執行模式，讓業界慢慢順利過渡。在適應期過後，署方仍會以宣傳教育先行，針對屢勸不改者才會視乎情況，採取執法行動。



謝展寰在網誌表示，明日4月22日是世界地球日，亦是香港開始實施管制即棄塑膠餐具及其他塑膠產品的日子，新法例開宗明義是針對塑膠，「曾有人問我是否對塑膠有偏見，用紙、木、竹或金屬製的替代品會更加環保嗎？」

六個月適應期 巡視2萬食肆 及2萬零售店、酒店

他解釋，塑膠難以分解，會碎化成為微塑膠，對自然環境和生態的影響特別嚴重，「近年已有科學家在人類血液內找到微塑膠」。他認為，長此下去必然嚴重威脅人類和整個生態，要成功落實「走塑」，業界支持是至關重要，餐飲業界、零售業界和酒店業界均予支持，明天標誌着香港的「走塑」工作踏入一個新的里程碑，初心是為了保護環境和子孫後代。

謝表示，明日開始是法例六個月的適應期，環保署會採取循序漸進的執行模式，讓業界慢慢順利過渡，會派員巡視2萬間餐飲食肆及2萬間零售店和酒店賓館，了解相關業務地點的運作情況，集中宣傳教育，並提供建議和資訊，協助企業符合新法例的規定。

適應期後會向屢勸不改商戶執法

他強調，「在適應期內，環保署人員不會對違規業務進行執法」。在六個月適應期過後，環保署仍會採取宣傳教育先行的模式。如發現有商戶仍未合規，會先了解個別商戶的實際情況及困難，按情況作出適當的宣傳教育、勸喻或警告。他指，「針對屢勸不改的業務，視乎實際情況，採取執法行動」。

他表示，今次管制的目的，是希望在社會上慢慢建立「走塑」文化，並非要懲罰商戶，形容是一個移風易俗的過程，業界要調整業務配合管制也需要時間。因此在執行上會盡力提供適切的協助，盡量以教育為先、人性化地按個別情況處理個案，業界毋須過於擔心。

連鎖食肆稱有一半外賣客「走餐具」

網誌提及，環保署署長徐浩光數日前到訪了數間大型連鎖食肆，在全港合計有一千多間分店，均已為明日實施的新法例作好準備，引述負責人稱，近日已有一半顧客外賣時「走餐具」，喜見市民的環保意識不斷提升。

本港另有2萬間中小型食肆，謝展寰在3月到訪一些小店，部分在當時未轉用替代品餐具，但已知悉新法例的要求。他期望，這些店家在六個月適應期內盡快用完受管制的塑膠產品存貨，毋須浪費，並盡早訂購合適的替代品。

他又指，有餐廳透過停止派發即棄餐具或收取額外費用支持「走塑」，這些都不是新法例的要求，食肆可選擇免費提供可重用或非塑膠即棄餐具，或收取非塑膠餐具包的費用，他引述連鎖快餐集團稱，自推出自備餐具或餐盒的獎勵計劃一年多以來，成功節省逾20萬份即棄塑膠外賣餐具。

他表示，市民一般印象是替代品餐具較傳統塑膠餐具貴，環保署訪問了約50間本港和內地餐具供應商，引述對方表示非塑膠（如紙、軟木等）飲管、攪拌棒、叉刀匙及碟的價錢，與一般塑膠餐具相若。

不少酒店改用可重用容器來提供洗頭水和淋浴露等（左上），有些則提供木/竹牙刷、木梳等非塑膠替代品（下），亦有酒店提供玻璃樽裝水（右上）。

針對酒店及賓館方面，新法例要求不可向住客免費供應塑膠洗漱用品（例如膠柄牙刷、膠梳）、膠樽裝水、小樽裝沐浴露等。

有酒店用重用容器裝沐浴露 改用樽裝水

謝展寰表示，新法例容許酒店業界為客人免費提供非塑膠替代品，或收取費用繼續提供塑膠用品。已有不少酒店已改用可重用補充式容器來提供洗頭水和沐浴露等，有些則提供木/竹牙刷、木梳等非塑膠替代品，亦有酒店在每間客房設置過濾飲水機或改為提供玻璃樽裝水以取代膠樽裝水，毋須旅客自備。

他指出，近日網上指在香港入住酒店及賓館，旅客要自行攜帶洗漱用品與飲用水，這是誤傳，是以環保署已在機場、西九龍高鐵站、羅湖及落馬洲港鐵站的入境大堂，向旅客介紹與酒店及賓館有關的管制內容，以免對新法例有誤解。