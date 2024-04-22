醫管局在英國舉行招聘活動　稱反應熱烈　逾300醫學生或醫生出席

醫管局代表參與香港政府一連兩日（英國時間4月20日及21日）於英國舉辦的招聘活動，約300名醫學生及執業醫生親身或網上出席，推廣海外醫療人才來港工作的途徑、註冊安排及專科培訓發展等資訊，醫管局行政總裁高拔陞形容，反應非常理想，有信心可以招聘到不少非本地培訓醫生加入醫管局，局方亦會繼續到不同國家和地區積極推廣，全力招聘人才，應對服務需求增長。



高拔陞介紹本港公營醫療服務的最新情況。（政府新聞處提供）

介紹本港公營醫療服務最新情況

醫管局代表參與香港政府一連兩日於英國倫敦及曼徹斯特舉辦的招聘活動，約300名醫學生及執業醫生親身或網上出席。代表團包括醫管局、本港兩所大學醫學院和衞生署的代表，與香港駐倫敦經濟貿易辦事處和英國香港醫學會合作，推廣海外醫療人才來港工作的途徑、註冊安排及專科培訓發展等資訊，當局形容反應熱烈反應熱烈。

醫管局行政總裁高拔陞稱，透過招聘活動介紹本港公營醫療服務的最新情況，明白在新的註冊制度下，可以更方便循不同途徑返回香港執業。

另外，他指就香港公營醫療服務的工作環境、薪酬福利、晉升前景及醫療發展的優勢與參加者交流，「他們都非常感興趣，會認真考慮回港工作，服務病人。」

醫管局代表參與香港政府一連兩日（英國時間四月二十日及二十一日）於英國倫敦及曼徹斯特舉辦的招聘活動。醫管局代表團就香港公營醫療服務的工作環境、薪酬福利、晉升前景及醫療發展的優勢與參加者交流。（政府新聞處提供）

招聘活動反應非常理想 未來繼續到不同國家推廣

他亦表示，這次在英國的招聘活動反應非常理想，有信心可以招聘到不少合適的非本地培訓醫生加入醫管局服務病人。局方亦會繼續到不同國家和地區積極推廣，全力招聘合資格的非本地培訓醫生加入醫管局，應對服務需求增長。

高拔陞醫生又指，醫管局已加強在海外招聘醫療人才的工作，包括成立環球醫療人才招聘中心，統籌所有海外招聘活動，並已將海外招聘活動恆常化，亦安排代表到不同地區推廣及招聘醫療人才。他表示，局方除了積極吸引醫學生畢業後回港工作，亦希望吸引在海外的執業醫生來港加入醫管局服務病人。

他指出，醫管局已整合和簡化招聘流程，提供一站式服務，讓有興趣的醫療人才可以透過網上平台或即時通訊軟件向醫管局查詢，並透過各種註冊途徑以及環球醫療人才匯聚計劃等來港工作或交流。而局方有專人與他們聯絡，協助配對合適的職位及安排其他來港工作的程序，盡量方便身處海外的醫療人才加入醫管局。

醫院管理局代表參與香港特別行政區政府一連兩日（英國時間四月二十日及二十一日）於英國倫敦及曼徹斯特舉辦的招聘活動。不少醫學生及執業醫生踴躍出席招聘活動。（政府新聞處提供）

會協助有意來港醫學生加入醫管局工作

香港中文大學醫學院院長趙偉仁、副院長吳兆文、香港大學李嘉誠醫學院副院長潘烈文、助理院長杜啟泓和衞生署助理署長梁靜勤，亦於現場及線上一同參與招聘活動，參加者可以即場查詢及了解公營醫療服務的不同工作環境，包括公立醫院的臨床工作、大學的教學及研究工作、公共衞生及基層醫療的不同工作崗位等。

另外，參加者除了對在香港取得正式註冊、接受專科培訓機會及取得專科資格的安排感興趣外，亦聽取正在醫管局服務的非本地培訓醫生分享，了解更多回港工作的吸引之處及優勢。

醫管局會與參加者保持緊密聯繫，於核實有意來港工作者的資格後，因應他們來港的時間協助完成相關聘用和審批程序，讓他們盡快加入醫管局工作。其他有興趣來港工作的醫學生或執業醫生，亦可透過醫管局的網上平台或即時通訊軟件提出有關工作申請的查詢，醫管局將安排專人跟進及提供協助。