料最快半年後安排港護士大灣區交流　醫管局稱未來續擴大交流計劃

第二批大灣區護士年初抵港交流，與上屆不同，今批護士分布在不同專科，包括深切治療部及圍手術科等。有大灣區來港護士指出，兩地醫療程序大致相若，只是醫學用詞上內地較常用中文，故須時間適應，但認為適應速度比預期好；有本地護士則大讚內地醫護適應能力高及願意學習。



醫管局總護理行政經理唐華根表示，未來會繼續擴大灣區交流計劃，形容大灣區醫護「係助力而唔係負累。」除安排大灣區護士來港外，醫管局亦計劃在6個月至8個月內安排護士北上交流，當中包括罕見病科目，但交流模式仍在商討中。此外，他又指，在護士註冊條例修例後，不排除會招聘曾來港交流的大灣區護士。



大灣區護士來港交流今次涵蓋更多專科，包括深切治療部及圍手術科等。律敦治及鄧肇堅醫院副顧問護師（深切治療）陳正郴表示，部門會取用一對一帶教模式，與大灣區護士一同收症、照顧使用呼吸機病人及洗血病人等。雖然只交流了近兩個月，但他形容大灣區護士態度十分積極，當遇到一些特別個案，其即刻在臨近收工時間，仍然會留下去學習相關醫療程序。

他又指，相關護士很快熟習相關程序，因其本來亦有做過深切治療部的經驗，形容他們是「係助力唔是阻力」。

暨南大學附屬第一醫院護士蘇志強則指出，兩地醫療程序大致相若，只是醫學用詞上內地較常用中文，故要少少時間適應。他續指，醫管局有為其制定一份香港醫療用語的清單供其在來港前學習，故認為自己適應速度比預期好。他又指，本港分工較為明確，在術前準備由護士負責的工作較多，而術後的止痛部分亦會由護士負責，故學到不少東西。

唐華根表示，未來會繼續擴大灣區交流計劃，形容大灣區醫護是「係助力而唔係負累。」他透露，相關計劃第三批將會有130位廣東省護士來港交流，有信心可以拓展至更多不同專科，包括急症室及腎科等。他又指，在護士註冊條例修例後，不排除會招聘曾來港交流的大灣區護士。

他亦指，在今個月底下月初會與國家衛健委商討，安排本地護士到廣東省醫院進行短期臨床交流，當中包括罕見病例科目如小兒外科、心胸外科。至於交流期方面則會參考其他計劃最長為四個星期，但或會因大灣區與本地距離近而有所調整，「可能每星期上去一日，但就去一年」，預計在未來6至8個月内可以落實。