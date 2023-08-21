遇兩妻均紅杏出牆　中年漢自覺是受害人　認兩非禮15歲女兒囚28月

中年漢遭第二任妻子拒行房兼要脅離婚，在梳化睡覺的他稱覺冷，爬上15歲女兒床並涉摸女兒胸及大腿，又在一家人本地旅行時，趁女兒洗澡入房。妻聞事件對質，中年漢回應：已一段時間無騷擾女兒。他早前承認兩項非禮罪，案件今（21日）在區域法院判刑。暫委法官王證瑜引述報告指，被告兩歷妻子出軌，生報仇心理，自覺是受害人，認為其悔意流於表面，被告與事主是父女關係，屬違反誠信，須判阻嚇性刑罰，判被告入獄28個月。



男被告L.W.K. ，報稱自由工作者，承認於2020年11月或12月某日、2021年5月9日，以及2021年9月某日，在香港猥褻侵犯約15歲女童X。

被告LWK承認兩度非禮15歲女兒，在區域法被判囚28個月。

兩妻均有婚外情產報仇心理

法官引述心理報告指，被告經歷過兩段婚姻，兩任妻子均有婚外情，導致其產生報仇心理。報告續指，被告案發時的妻子患抑鬱症，曾要脅被告離婚，又停止與被告進行性行為，被告因而視自己為受害者，報告指其悔意流於表面。

女兒受創傷學業受影響

至於事主X的創傷報告則指，她事後患上創傷後壓力症候群，另有情緒低落、頭痛、自殺念頭等。事件亦令X難以信任他人，學業成績亦因而受影響。

兩人為父女關係涉違反誠信

法官判刑指，被告案發時約53歲，女兒X則只有15歲，雙方年紀相差大。另兩人為父女關係，事件因而牽涉違反誠信和利用其地位犯案。考慮到被告犯案時間不長，期間未有威嚇或對X使用暴力等其他不當行為，判他就三罪判囚28個月。

睡梳化覺冷爬上女兒床

案情指，2020年底的某天，原本睡在梳化上的被告稱感寒冷，爬上女兒X的床上並抱其腰，又觸碰她的大腿，和伸入她的內衣觸碰其胸部。

本地旅遊趁X洗澡入浴室

2021年5月，被告一家到本地酒店遊玩。當X在浴室洗澡時，被告脫衣進入浴室，以勃起的陰莖從後戳X臀部約 10 次，並試圖撫摸腰至胸部；同年 9 月，X 與妹妹在家洗澡時，被告在妹妹離開後突然進入洗手間，用手指侵犯其陰道。

遭妻對質稱一段時間沒再騷擾女兒

同年11月，X的母親Y聽到發語音訊息給朋友提及非禮事件。Y因而找被告對質，被告自言已一段時間沒有騷擾女兒，Y隨即報警。

案件編號：DCCC 247/ 2022