酒店經理多番非禮女兒　終遇反抗謂：男人就是有需求　認罪囚64月

酒店經理涉嫌自女兒8歲起多次非禮，至她升中後，更曾嘗試插入女兒下體，遭女兒，他向女兒稱：男人就是會有需求。女兒後來寫信告知班主任，指其父是戀童兼會非禮兒童。經理今(18日)在高等法院承認5項非禮罪，求情稱他從事酒店業卅年，是家庭的經濟支柱，因經濟及心理壓力至患抑鬱，因迷失自我而非禮女兒。暫委法官游德康指被告違反誠信，判他入獄5年4個月。



被告TYK（54歲，酒店經理）承認5項非禮罪，指他於2013年6月至2019年8月間，分別在荃灣及將軍澳5度非禮X（案發時介乎8至14歲）。

54歲酒店經理TYK在高等法院承認5項禮其女兒的罪成，判囚5年4個月。

寫信告知班主任其父戀童

案情指，女事主X於2021年寫信給她的班主任，透露她約於5至6歲便開始遭父親性侵，形容父親是戀童和非禮兒童的人，直到她猛烈反抗才停止其行為，她因不想傷害母親及祖父母，一直保持沈默。但她情緒受到困擾，想尋求協助。事件最終報警處理。

指父會伸手摸其大腿內側及私處

X錄口供時透露，她在5至14歲期間曾在家中被父親性侵，包括多次隔著衣服作出性交行為，涉案的非禮事件發生在她小三的時候，最後一次則在她8至10歲期間。其他被性侵的事發生過太多次，她已不記得次數。X指父親有時會趁她在主人房床上玩iPad或手機，摸她大腿內側及用手指觸其私處，之後父親會爬在她身上，並用陽具隔著衣服來回摩擦她的私處。

指父曾用私處嘗試插入

此外，X指其父曾在她11歲至14歲讀初中時，用陽具隔著衣服摩擦她私處，並把手指伸進其內褲嘗試插入，同時又撫摸她胸部。此外，X指父親曾4度脫去她的下衣摸其私處，又直接用陽具摩她的私處嘗試插入，她覺得疼痛，亦感覺到父親的陽具熱且勃起。每次父親磨她的私處，便會突然衝入洗手間，過了一段時間才回來。

父稱男人就是有需求 Ｘ聞言感憤怒

最後一次事件則發生在2019年，X當時就讀中三，父親不僅摸她大腿內側、私處及胸部，更掀起她的上衣用舌頭舔啜其乳頭。父親欲拉開X雙腿並脫去其褲子，惟因X猛烈掙扎未能成功。之後父親問X是否討厭這些行為，又指男人就是會有需求。X感到憤怒，當父親問X會否原諒自己，X表示有可能，但永遠不能忘記這些事件。

被告認曾啜女兒胸部

被告於2021年9月被捕，警誡下說：「我因為一時好色，所以摸了女兒私處及啜其胸部，之後我沒有再做了。」他其後在錄影會面中，承認干犯部份罪行，但否認曾試圖插入女兒私處。

求情稱患抑鬱症而犯案

辯方求情指，形容本案是一宗家庭悲劇，涉及一名父親違背誠信，又指被告案發時是家中唯一經濟之柱，因承受經濟及心理上壓力、患抑鬱症而犯案，但這亦不能合理化其行為。而最大求情因素，就是被告被捕後向警方坦白，並且在法庭上適時認罪。

自稱迷失自我才作出卑劣行為

辯方又引述被告自撰的求情信，透露從事酒店業卅年的被告原有一個幸福家庭，惟因迷失自我作出如此卑劣的行為，他被捕後一度企圖自殺，惟因想到年邁父母無人照顧而打消念頭，他對自己造成家庭破碎感到後悔自責，希望與女兒道歉，並盼早日能與父母團聚及補償妻女。

X受創傷需要休學

游官判刑時引述X的創傷報告，指她因本案受到情緒困擾，需要接受心理治療以穩定心理狀態及應付日常生活，也因此需要休學，其與母親的關係亦受影響，事件對其影響多重並且廣泛。游官考慮到本案涉及違反誠信、性質嚴重、歷時數年、X當時年紀及其精神傷害等因素後，終判被告監禁64個月。

案件編號：HCCC33/2023