父非禮及棍擊女兒被裁罪成　仍堅稱女兒需道歉　官斥無悔意囚21月

六旬的士司機涉趁14歲女兒在床上時，伸入其睡裙內摸胸，又用棍打女兒，早前被裁定非禮及襲擊罪成。司機見心理專家時仍堅稱被誣蔑，更稱若女兒肯道歉可原諒她。辯方求情則指被告與妻有固定性生活，重犯機低。案件今（30日）在東區法院(暫代區域法院)判刑，暫委法官梁少玲判刑時指，案件涉及破壞誠信，但屬單一事件，惟被告至今仍堅稱遭女兒誣告，認為他毫無悔意，判被告入獄21個月。



被告W.M.P.( 67歲、報稱的士司機)，被裁定於2022年5月11日在秀茂坪某單位猥褻侵犯他的14歲女兒X；及於同年5月14日在同一地點襲擊X致造成她的身體受傷害。

案件早前在區域法院審訊，今日移師東區法院處理判刑。

求情稱與妻有固定性生活

辯方求情指，X升中後學業變差並出現行為問題，被告望女成龍才用錯誤方法教導，令父女關係欠佳，強調事件令父女關係破裂，對被告而言已是最大的懲罰，被告與妻子有固定性生活，重犯機會低。

X自少遭打罵無安全感

梁官引述X的創傷報告則，X從小遭父責打，沒有安全感，並有自殺念頭，又指本案涉破壞誠信，屬單一事件且歷時不長。但被告與心理專家會面時，仍堅稱是誣告，更要女兒向他道歉，梁官認為被告毫無悔意，且被告使用木棍和鐵棍打女兒，幸而女兒用手擋開，否則後果可不堪設想，故判被告入獄21個月。

X稱在床上躺著時被摸

事主X審訊時透露，案發當晚她穿著睡裙和內褲沒戴胸圍在上格床上，她當時未入睡，被告入她房並拿走她的毛巾，然後拉高她的睡裙伸手「捻」她的胸。X感到驚慌，並即發訊息告知男友。

數天後，X和男朋友通電話，被告指責X吵著他睡覺，二人爭執期間，被告用棍打X的頭，她以手擋格至右手手腕受傷。被告又用棍「篤」X，令她的右小腿和右膝受傷。X之後和朋友到警署報警。

案件編號：DCCC724/2022