六旬漢涉摸女友女兒　女童母證未返家但與CCTV不符　裁非禮罪成

六旬的士司機涉以「玩唧」為由，隔衣服摸女友8歲女兒的私處，女童告知生父，並揭她自6歲起已遭性侵，生父告知校方後報警。司機卻否認指控，指女童受生父唆擺，審訊時並傳召女友，即女童親母作供證，指他案發時不在場。案件今(4日)在區域法院裁決，法官指女童作供簡單直接，反應亦合乎常理，相反被告的口供不盡不實，女童母親指被告未返家的說法更與閉路電視不符，質疑二人夾口供，裁定被告非禮罪成，把案押後至8月25日判刑，以索取被告的背景報告和女童的創傷報告。



女童受性侵時約6至8歲

被告N.W.C.D.（64歲），被控兩項猥褻侵犯罪，指他於2018年夏天某日，在九龍土瓜灣某單位非禮6歲女童X；及於2020年10月26日，在尖沙咀某單位非禮8歲女童X。據雙方承認的事實指，案發時X與母親Z、弟弟同住於案發單位，被告則為母親的男朋友。

64歲被告NTCD被裁定2項非禮女友女兒罪成。.

X母作供突提摸大髀

法官裁決時指，X的母親Z供稱，過去一家四口都有「玩唧遊戲」，期間未見被告撫摸X私處，但後來又突然指玩遊戲時會碰到大臂。法官則質疑Z當時有8個月身孕，理應不會「玩唧遊戲」，且她突然說出現「摸大髀」等，與被告的說法相同，故認為其證言難以被接納。此外，Z早前刻意供稱被告在2020年控罪日期並不在家，惟說法與閉路電視不符。加上，被告庭上和錄影會面口供亦不一致，懷疑被告與Z存在「夾口供」的情況，拒絕接納兩人說法。

女童X口供簡單直接不含糊

法官又觀察到女童X是一名天真、文靜、伶俐的小女孩，作供時簡單直接不含糊。對於辯方質疑X遭非禮後未有向母親Z投訴，又暗指X是受生父唆擺誣衊被告。法官認為當時年僅8歲的X被非禮時，大叫及打對方的反抗行為最為直接，且清楚不過。法官認為若生父真想誣衊被告，大可直接報警，而非在認為事態嚴重後才轉告校方，最後由校方決定報警。由此可見，X的供詞非出於教唆或虛構，裁定被告兩罪均成立。

X稱6歲起曾多次被侵犯

女童X在錄影會面片段指，首次非禮事件發生於她6歲時，被告隔著衣服撫摸她的私處，她感害怕並大哭。被告之後亦曾多次非禮X，惟X已忘記發生的時間及具體細節。

8歲被非禮拍打被告兼稱會搵警察

最後一次非禮發生在她差不多9歲時，被告提議與X及弟弟在床上「玩唧」，並借機隔著內褲撫摸她的下體。X感到害怕大叫，被告見狀掩著她的嘴巴。X隨即在弟弟幫助下拍打被告，並警告被告再這樣會「搵警察」。X事後將事件告訴其生父，父親告知校方最後報警求助。

案件編號：DCCC244/2022