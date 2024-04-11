天瑜離世滿月｜父稱腫瘤消失惜女兒已不在　20日告別禮略有改動

2020年因醫療事故成為植物人的8歲女童「小天瑜」周天瑜，在3月10日不敵病魔離世，至昨日剛滿一個月。去年初確診患癌的天瑜爸爸昨晚（4月10日）發文稱，他前天覆診獲醫生指治療結果十分理想，身上本來有腫瘤的位置，現在都已經消失，可惜當他熬到這天的時候，天瑜已經不在。



4月20日是天瑜的告別禮，天瑜爸爸指舉行時間和地點有些微改動，原定在鑽石山殯儀館的4樓小禮堂舉行，現已改為在2樓的慈愛堂，公眾弔唁時間為下午5時至晚上8時半，大殮儀式將在21日早上9時舉行。希望有意送別天瑜的朋友留意改動。



▼農曆年三十晚 家人到醫院陪伴天瑜▼



天瑜爸爸指告別禮行時間和地點有些微改動，希望有意前來送別天瑜的朋友留意。（天瑜醫療事故關注組 Facebook 圖片）

天瑜爸爸昨晚表示，天瑜已經離開剛好一個月，這一個月來他的心情也沒有太大起伏，朋友見他出奇的平靜，還擔心是「隱性抑鬱」。他是刻意不讓自己停下來，每天盡量為自己安排事情，怕一停下來會胡思亂想。他又稱，以前習慣探望天瑜時告之生活瑣事，現在失去女兒這個聆聽者，還好有關心他的市民當樹洞。

天瑜爸爸稱，上月底的時候做了一個全身的PET scan檢查，前天覆診醫生指報告顯示治療結果十分理想，他身上本來有腫瘤的位置，現在都已經消失，只剩下一些手術後的疤痕，也未發現癌細胞擴散跡象，癌症指數亦回復到健康水平，所以已經可以説是病情受控了。

▼天瑜2022年11月4日出院回家▼



聽到好消息反而一秒涙崩

聽到這個天大的好消息，他卻笑不出來，反而瞬間破防，一秒涙崩。回想起過去大半年經歷了兩次大手術，數十次電療和多次化療，飽受因為手術或副作用引起的皮肉之苦和心理煎熬。

他指出，試過電療後手臂皮開肉裂，痛得像被火燒，傷口不斷滲著膿水，完全無法入睡。也試過電療肺部期間食道發炎，咽一口牛奶也要握緊拳頭。也試過很多次早上在威院做完電療，下午就要跑到瑪麗醫院去看天瑜，常常累得伏在天瑜的病床上睡著。

因醫療事故成為植物人的女童天瑜昨日離世，爸爸昨首度在社交媒體開腔表示，天瑜昨日在下午3時40分離世 （天瑜醫療事故關注組圖片）

原希望親口告訴天瑜「爸爸康復了」

但這些痛苦和折磨他都一一捱過了，當時支撐著他的是一個希望，希望有朝一日可以親口告訴天瑜：「爸爸已經把身上的螞蟻都抓走了，爸爸康復了，你也要加油！」可惜當他熬到這天的時候，天瑜已經不在了。但他仍然相信，她會知道的，她已經化身成小天使，在天上保佑著大家。

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餘生多做好事盼在天堂與女兒重遇

天瑜爸爸表示，不敢説自己「戰勝病魔」，可能只是上主暫時饒他一命。但他一定會好好利用餘生，盡量多做好事，因為只有這樣，將來才有機會在天堂裏再次碰見天瑜。他再次要感謝曾提供協助的所有醫護人員，包括沙田威爾斯親王醫院和仁安醫院，尤其是其救命恩人W醫生。