今日必看8分鐘｜天瑜設靈 父:天堂再見｜旺角亮槍警靠天眼1日拉人

別了天瑜！素未謀面市民到靈堂獻花弔唁 天瑜爸爸：我哋天堂再見

2020年因醫療事故成為植物人的女童「小天瑜」周天瑜上月離世今（20日）於鑽石山殯儀館設靈，下午5時起靈堂可供公眾弔唁，明日（21日）下午會舉行大殮儀式。今日，有市民到場獻花及弔唁，希望家屬可繼續堅強，事件可水落石出。天瑜爸爸指情緒已平伏，相信對天瑜來說是種解脫，希望生活可復常，並認為是與天瑜在塵世間一個暫別，「我哋日後會係天堂再見。」天瑜爸爸又指對不起天瑜，強調仍會追查真相，還天瑜一個公道。

旺角男街頭追數亮槍狀物 新天眼系統首建功 助警24小時內拘3人

周四（18日）旺角有男子街頭亮出懷疑手槍物體，多名途人目擊報案，西九龍衝鋒隊及反恐特勤隊隨即持盾到場搜捕。警方翻查旺角最近安裝的閉路電視系統後，成功鎖定疑犯樣貌，及追蹤其逃走路線，並於案發內24小時內，分別以涉嫌「管有仿製火器」及「協助管有仿製火器」拘捕兩男一女。據悉，事件涉及三合會賭波債務爭執。

車Cam直擊｜女子西半山醫院道「攝車罅」過馬路 遭校巴撞跌受傷

網上流傳車Cam影片，可見於昨日（19日）下午3時許，於西半山醫院道一間學校對開，一名年輕女子急步橫過馬路，當時東行線有多輛車停車，正等候交通燈轉燈，她遂「攝車罅」過馬路，疑視線受阻，未及發現西行線有一輛校巴駛至，結果被車身擦撞，隨即失平衡墮地。她自行爬起並返回行人路，一臉疼痛，但仍不斷回頭向校巴司機示意無大礙，有其他途人見狀上前慰問，校巴司機亦急忙下車了解。

青衣二級火警｜船廠今早死灰復燃紙皮冒煙 消防開喉射水

青衣担杆山路一間船廠，昨日（19日）發生二級火警，火勢猛烈濃煙席捲半空，波及毗鄰另一間船廠，燒死兩隻貓狗。今日（20日）清晨6時半左右，被波及的船廠鐵皮屋死灰復燃，有紙皮冒煙，在場職員拉水喉撲救並致電報警，最後由到場消防員撲滅。

荃灣福來邨疑「風火輪」充電時起火 男戶主救火不成被燒傷

今日（20日）上午9時05分，荃灣福來邨永樂樓的保安員報案，指一個單位冒煙，一名男子燒傷。消防員接報出動一喉一煙帽隊，其後救護員將一名中年男子送院，其間他戴上氧氣罩，面露痛楚神情。警方初步調查顯示，懷疑是俗稱「風火輪」的電動單輪車充電時起火，其間傳來爆炸聲及有煙冒出，火勢波及床單。據了解，47歲男戶主曾嘗試救火，但不成功，燒傷腳部。機電署到場協助調查火警起因。

美國海運抵港汽車輪圈藏$2300萬大麻花 36歲貨車司機被捕

香港海關於4月5日偵破一宗由美國經海路販運懷疑大麻花案，一共檢獲100公斤大麻花，市值約2300萬元。行動中，人員在葵涌一物流儲存倉拘捕一名提取貨物、報稱貨車司機的36歲本地男子。海關指，2024年首季檢獲大麻花的數目較往年顯著上升，亦已超過2023年全年檢獲的總大麻數量一半。

迪士尼神奇道旅遊巴撞單車女捲入車底 傷者滿頭鮮血送院搶救

迪士尼神奇道發生交通意外，今日（20日）上午11時49分，警方接報一輛旅遊巴撞倒一名踏單車女子，38歲姓熊女傷者被困車底，頭部受傷。救援人員到場將傷者救出，她重傷滿面鮮血，但仍清醒，由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救。

尖沙咀女乘客落車時的士突開車 腳被輾過受傷送院

今日（20日）上午11時半左右，一名女子在尖沙咀加拿分道落的士，疑未完全離開車廂司機便即開行，結果其右腳被輾過受傷。救護員接報到場替傷者包紮，隨後送往伊利沙伯醫院治理。

消委會哈爾濱啤酒驗出嘔吐毒素 企業：符合國家標準，未在港銷售

消委會日前對市面上30款預先包裝罐裝或支裝啤酒樣本測試其營養價值、安全和品質。當中，「哈爾濱啤酒麥道」被檢出霉菌毒素「脫氧雪腐鐮刀菌烯醇」（又稱嘔吐毒素，DON）超標。對於上述結果，哈爾濱啤酒母公司百威中國周五（19日）回應指，所有產品在上市前均經過嚴格測試，香港消委會DON檢測含量遠低於國家標準。此外，「哈爾濱啤酒麥道」亦並不在香港銷售。

青山公路青龍頭六旬男岸邊捉魚期間墮海 昏迷送院不治

今日（20日）上午11時許，一名61歲姓黃男子在荃灣青山公路青龍頭嘉龍村對開海面捉魚，期間意外墮海，在場其他釣魚人士見狀報警求助。救援人員接報後趕赴現場，將男子救起，昏迷送往屯門醫院搶救，惜告不治。現場是青山公路沿海的大石，不少釣魚人士在此垂釣。消息指，事主疑在石隙捉魚期間，懷疑體力不支墮海遇溺，死因有待驗屍後確定。警方正調查事件。

海關截往澳門內河船 檢獲$180萬瀕危物種乾魚翅

海關周二（16日）偵破一宗海路走私案，於香港水域西南面水界，截查一艘準備離港前往澳門的內河船，檢獲360公斤乾魚翅，市值180萬元。經漁護署人員查驗後，確認部分乾魚翅屬瀕危物種。

灣仔餐廳變DSE自修室包飲包食 良心老闆：冇生意不如畀學生溫書

【好人好事】近日香港中學文憑考試（DSE）正式開考，莘莘學子都在埋首溫書，灣仔春園街餐廳「ULURU」的老闆Ricky深明一眾考生可能難覓溫書好地方，加上最近生意艱難，下午茶的顧客寥寥可數，他索性善用餐廳的4,000方呎空間，逢周一至周五下午茶時段，免費開放予學生作自修室，還會提供一杯飲品及一份甜品，給考生在苦戰中送上一點甜。

紅磡站「站見」鐵路展周六開放預約即爆滿 林世雄稱車站充滿溫度

港鐵於紅磡站籌辦「站見」鐵路展今早（20日）十時起開放公眾預約，不過預約系統一度未能登入，在一個小時後，30日內的參觀日子便已預約爆滿。港鐵回覆表示，由於反應熱烈，有較多人士同時使用預約系統，一度造成系統繁忙。運輸及物流局局長林世雄今早發表網誌，從歷代列車憶起梅艷芳在一則經典手錶廣告，又自稱60年大埔人，他指「站見」列車是陪伴其成長的代步工具。

掛FV字頭+深圳車牌！平治在港公路開天窗 長髮女伸出上身片瘋傳

這不是電影畫面，而是真實在公路上出現的片段！近日網上瘋傳1段車cam影片，直擊1輛掛有「FV」字頭及深圳車牌的黑色平治私家車在公路疾馳，其間汽車打開車頂天窗，1名長髮女乘客從天窗伸出上半身，沿途吹着風而秀髮飄遞，長髮女正拿起手機拍攝沿路風景。網民看完影片後，直斥片中女乘客行為危險，「1粒石仔就玩完」、「咁樣真係好危險」，亦有人認為她的行為或已觸犯法例，「無戴安全帶」、「拉得」。