今日必看8分鐘｜貨車翻側途人險被壓｜滬迪士尼搶人氣袋集體失控

屏廈路貨車翻側 司機被困近兩小時救出 途人險被壓嚇暈

今日（16日）下午2時40分，天水圍屏廈路發生交通意外，一輛貨車沿屏廈路往流浮山方向行駛，惟駛近沙洲里村附近時，轉左彎失控，撞到路邊燈柱及石壆後翻側。男司機腿部被夾，受困於車廂。救援人員接報到場，消防設法拯救男司機，近兩小時後終將他救出，即場為他急救。傷者需臥擔架床及戴上頭部固定器，清醒被送往屯門醫院治理。現場所見，涉事貨櫃車嚴重損毀，零件散落一地；路邊鐵欄亦被掃毀。

銅鑼灣錶行劫案｜警首破「印尼黨」拘6男女 包括扮客開門女子

上月28日銅鑼灣富明街錶行劫案，多名蒙面賊分持刀錘掠走25隻、總值612萬元名錶，得手後乘搭接應車輛逃去。警方交代案情時指，案發後翌日（2月29日）已尋獲涉案賊車，翻查數百小時閉路電視片段後，過去兩日（13至14日）在全港拘捕6名印尼籍男女，包括一名假扮顧客開門的女疑犯，其餘兩人持刀行劫、3人幕後支援。今次是警方首次發現有印尼籍人士參與錶行劫案，現正追查案中贓物下落及在逃人士。

深水埗販毒車禍｜司機涉誤殺遺證件終落網 19歲男涉收留罪犯被捕

深水埗周四（14日）晚上發生嚴重奪命車禍，一輛白色私家車疑因違泊被警方驅趕時，突然開車逃走，期間連環撞到多輛車，一名女途人更被撞飛出馬路，重創命危，延至昨日（15日）不治。警方於車上發現毒品，當晚以涉嫌販毒拘捕一名32歲姓潘男車主。警方指，事發當晚22歲姓唐男司機逃走時，在元州街遺漏下一張香港身份證。警員隨即鎖定身分，發現司機曾到石籬一個公共屋邨，獲同伙短暫收留，警員上門以涉嫌「協助罪犯」罪拘捕19歲姓鄭男子。唐男則於昨日（15日）涉嫌「誤殺」被捕，他沒有駕駛執照。

打鼓嶺木行意外｜家屬路祭傷心拭淚 胞姊稱賠償仍有待兩公司協商

打鼓嶺文錦渡路一間木行周四（14日）發生奪命工業意外，43歲姓梁貨車男司機卸運木材時，一批約150條、重1.7噸的木材從3至4米高處倒塌，擊中梁男頭部當場身亡。今日（16日）下午1時許，死者父母、胞姊、胞弟連同死者女友重返木行進行路祭。儀式進行期間眾人難掩悲痛，不時用紙巾擦淚。

搶先睇teamLab發光蛋｜近日晚上試燈紅綠藍白紫 惹途人打卡

政府斥資5,000萬元舉辦「藝術@維港」，其中與國際藝術團隊teamLab推出「teamLab：光漣」，本月25日至6月2日在金鐘添馬公園至中環海濱展出200個「發光蛋」。活動雖然未正式開始，但藝術團隊近日於晚上7時至8時「試燈」，放置在公園及海上的「巨蛋」均亮起不同顏色燈，紅綠藍白紫不定時呈現，路過市民紛紛被吸引，不少人停下來搶先「打卡」。

金庸百年誕辰｜内地客讚雕塑夠真 參觀者坐小龍女「寒玉床」練功

「俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念」中的「江湖盛匯」戶外雕塑展，今日（15日）在中環愛丁堡廣場開幕，吸引不少市民、旅客和內地旅行團入場欣賞。有來自湖南的金庸迷專程捧場支持，為此參加往返香港與深圳的即日團，認為金庸武俠小說展覽在內地和其他國家舉辦的機會不多，能親身參觀是機會難得。

國產極地船雪龍2號下月訪港 一連四日免費參觀 公眾可網上報名

去年中國第40次南極科考隊踏上為期5個多月的科考征程，將隨中國第一首自主建造的極地科考破冰船「雪龍2」號回國歸航，以及於4月8日首次訪港，展開為期五天活動，包括展覽、文藝晚會，以及科學家與香港學生對談等，其中一連四日更會讓公眾登船參觀。

要袋唔要命！上海迪士尼人氣袋現搶購潮 排隊8小時撲空集體失控

大陸上海迪士尼樂園內甜心糖果屋，日前上架包括達菲（Duffy）在內3款熱門包包，吸引大批粉絲排隊搶購，不過由於備貨不足，不少人等了8小時撲空，造成群情激憤，場面一度失控。

維園花展2024｜周六人山人海 為賞花拍照 有市民「辣手摧花」

香港花卉展覽2024昨於維園開幕，今（16日）為花展首個周六，記者於下午3時可見，現場遊客絡繹不絕，蜂擁至各個打卡點，亦有許多攝影愛好者簇擁花海，捕捉最美畫面。不過部份展區的花海未設圍欄，有市民為了拍照留念，不經意坐在花朵上。