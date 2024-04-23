電動車｜油站轉型做充電站　政府部分工程規模大　需較多時間設計

為推動電動車普及化，政府推行油站轉型為快速充電站或油電站，在政府計劃書當中，加入計劃的油尖旺區和荃灣區油站，分別擬設7個及2個快速充電器。



航運交通界立法會議員易志明指，兩區人口密度高，有很多車行和的士司機在當區居住，快速充電器嚴重不足，政府應多花功夫另覓其他油站設快速充電設施。環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策） 梁啟明就指，部分油站加裝工程規模較大，需要較多時間設計。



航運交通界立法會議員易志明在港台節目千禧年代中表示，荃灣區快速充電設施太少，根本沒有可能應付住在荃灣區的電動車用家的數量。（歐嘉樂攝）

政府早前修改油站地契條款，向油站營運商提供誘因，推動油站加裝電動車充電器，已接獲98個油站加裝快速充電設施初步建議書，共涉471個充電器。18區當中以元朗區佔最多，該區14個油站共設65個快速充電器；至於油尖旺和荃灣油站，分別設7個及2個快速充電器。

航運交通界立法會議員易志明在港台節目《千禧年代》中表示，油尖旺和荃灣兩區油站快速充電器不足10個，但荃灣人口相當多，有很多車行和的士司機在當區居住，但只有一個油站兩個快速充電器，根本沒有可能應付住在荃灣區的電動車用家的數量。他希望政府可多花功夫另覓其他油站設快速充電設施。

環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啟明指，營運商需於每日下午3時至6時預留一定數目的充電器及車位供電動的士及電動小巴充電。（夏家朗攝）

環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策） 梁啟明在節目中指，為確保油站順利轉型油電站及其營運效率，政府會為油站加裝的充電設施訂立營運要求，當中，營運商需於每日下午3時至6時，預留一定數目的充電器及車位供電動的士及電動小巴充電。

他續指，電動車充電十幾分鐘就可以行駛百幾公里，一般來說一架電動車快速充電15分鐘便可以。政府會考慮繼續尋找合適位置，增加電動的士和電動小巴的專用充電位置，實行「分部式充電」。

政府為油站加裝的充電設施訂立營運要求中，營運商不能向電動的士及電動小巴收取高於環保署每月公布的充電上限價格。梁啟明指，政府會參考兩間電力公司的非住宅用電的電價，加上百分比利潤管制，為充電上限價格。

梁啟明表示，當局已接獲的98個油站加裝快速充電設施初步建議書中，60個在初步審視顯示油站有足夠空間、設施或配電等安裝充電器，餘下的30多個的油站如要加裝充電設施，但由於涉及規模較大工程，需要較多時間設計。