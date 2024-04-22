2油站地轉型提供逾20個快速充電器 　謝展寰：與停車場互有補足

為推動電動車普及化，環境及生態局推出兩幅空置油站轉型快速充電站用地，提供逾20個快速充電器，兩幅用地分別位於九龍東和新界東，將於下月截標。立法會金融服務界議員李惟宏關心局方如何管理需求，局長謝展寰說油站轉型的充電設施和停車場的充電器有補足作用。



環境及生態局首席助理秘書長梁啟明說，政府早前修改油站地契條款，向油站營運商提供誘因，推動油站加裝電動車充電器，已接獲98個油站加裝快速充電設施初步建議書，共涉471個充電器，十八區當中，以元朗區佔最多，14個油站共設65個快速充電器；油尖旺和荃灣各一個，各設7個及2個快速充電器。

功率方面，梁啟明說每個充電器功率要等於或大於100千瓦，各類型電動車充電器包括7千瓦中速充電器功率等，今次招標文件有建議油站加裝快速充電裝置，但需要視乎該油站的電力需求和空間。

經民聯盧偉國說的士小巴業界希望有專用充電裝置，敦促政府拆牆鬆綁，希望有實質進展。謝展寰說充電裝置越多越好，會提供協助，但要視乎業界所選的位置是否適合。

政府去年底起逐步將現有政府停車場電動車充電服務市場化，有文件顯示停車場充電器在收費後的平均使用率下跌，教育界立法會議員朱國強關注有司機認為政府提供的充電器功率強差人意，問到最少100千瓦的功率會否因同時間有多人使用而下跌，及會否在安全前提下，在轉型後的油站設茶水間。謝展寰則稱政府在考慮設茶水間。至於充電速度方面，梁啟明說充電速度視乎電量。

李惟宏關注，局方如何管理供求的問題，油站逐步轉成充電站，會否造成供應過多；另外全港各區物色位置設置的士站的充電位置，會否造成塞車問題。

謝展寰說油站轉充電設施主要以高速為主，停車站慢速或中速，高速充電對私家車是作補給用途，但對難長時間泊車的商用車輛來說必需的，和停車場的充電器有補足作用；至於的士站可否安裝充電器，謝展寰認為由於空間不足，可能只在站頭安裝一個，相信不影響交通。